郭永健認違兩特權例 否認推跌保安

保安同意曾「鬥力」 郭手未伸直

被告郭永健（34歲）另涉去年六四和平集會案，今年9月被判囚8個月，現時服刑中。報稱受襲的保安簡廣榮供稱，當時被告抓着欄杆，簡欲把其雙手鬆開，但郭向後推他，令他跌倒。簡廣榮稱「感受到有道力」，惟簡廣榮在盤問下同意，跌倒的一刻被告的手尚未伸直，又指他們有「鬥力」，但認為不是自己失平衡所致。

郭稱皮膚「較滑」 保安或跣手失平衡

被告出庭作供時否認主動用左手推跌保安，又指自己身穿短袖上衣，皮膚較滑，保安或因此跣手失平衡而跌倒。他又稱，受保安跌倒的力度拉扯影響，身體才會傾斜，其左手因此伸直。

控方案情表示，去年5月8日，多名泛民主派議員不滿民建聯李慧琼主持會議，試圖越過保安防線及包圍主席台，更有議員推撞保安。李警告無效後，宣布把他們逐離會議廳。

被告涉把645頁紙張從公眾席向下丟，高叫「李慧琼越權可恥」、「破壞議事規則可恥」等口號，李一度宣布休會5分鐘。兩名保安上前制止被告，但他激烈掙扎，雙手緊抓欄杆。保安簡廣榮嘗試用雙手拉開被告左手時摔倒，背部着地。他同日到瑪麗醫院驗傷，其頭部有一個1乘1厘米的損傷，曾請了32天病假。

李慧琼為2021年立法會選舉九龍中候選人，其他候選人為譚香文及楊永杰。

【案件編號：WKCC 3842/20】