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Uber Eats月底停運 百外賣員促交代遣散

【明報專訊】外賣送餐平台Uber Eats早前宣布本月底撤出香港，有工會稱收到約100名Uber Eats外賣員求助，稱與公司簽訂合約列明薪酬、工時及假期等，理應屬僱傭關係，惟公司至今未向員工交代遣散及補償，亦未正面回應查詢。工會呼籲Uber Eats盡快與員工會面商討，否則不排除到勞工處投訴。本報昨查詢Uber Eats，截稿前未回覆。

指公司口頭解釋全職形式聘請

包鐘員工：見工時指明見長工

Uber Eats外賣員主要分為「自由人」及「包鐘」形式，後者與公司簽約。45歲的馬先生任職Uber Eats「包鐘」外賣員3年多，稱入職時曾簽署一份英文合約，但他「唔係好識睇」，職員口頭解釋合約內容時未有說明是否屬自僱合約，但提到「包鐘」外賣員為公司以全職形式聘請，有固定工時及地區，每周例假由公司安排，病假需及時提供醫生紙等。馬先生稱，「上公司見工時亦指明我係見長工」，故認為與公司為受法例保障的僱傭關係。公司上月30日宣布撤港當日他曾查詢遣散安排，至今未獲回覆。

沒合約副本 有受傷員工憂索償難

有「包鐘」車手亦關注未獲提供工作證明，影響追究工傷賠償。25歲的劉先生加入Uber Eats兩年半，本月12日駕駛電單車送餐時發生意外致右腳受傷，他說公司一直未向他提供如合約副本等工作證明，憂慮如公司月底結束營運時仍未能提供文件，難以向勞工處及社署索償。

工會：訂明工時證僱傭關係 勞處：不評個案

服務業總工會自由工作者分會主席王師樂稱，工會至今收到約100名Uber Eats的包鐘外賣員求助，稱合約若訂明工時、假期等要求，員工如工作表現未達標會被減薪甚至被禁接單等，已證明雙方的僱傭關係，認為公司須向員工提供勞工福利，包括結束營運後向工作兩年以上員工發放遣散費及長期服務金。

勞工處回覆本報查詢時稱不評論個別個案，稱如有從業員認為他們雖然稱為自僱人士，但真正身分是僱員，並認為僱主沒有履行勞工法例下的責任，可聯絡勞工處勞資關係科尋求協助；如有關爭議未能解決，處方無權裁定合約雙方是否存有僱傭關係，須交由法院裁決。

相關字詞﹕僱傭條例

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