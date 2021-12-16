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消防前處長：業主有責任裝臨時防火裝置

【明報專訊】銅鑼灣世貿中心3級火釀13傷，消防證實接獲通知，商場1至5樓因翻新工程關閉消防裝置，有逃生者稱警鐘不響。消防處前處長指出，有關情况下業主有責任安裝臨時裝置，如手動火警鐘及滅火筒等，如未有安裝或須負上法律責任。

消防裝置關逾一日 承辦商須通知消防

消防處今年初修訂「因保養、檢查、改進或修理而需要關閉消防裝置」的通報程序，並發出「消防處通函第1/2021」。通函規定連續關閉消防裝置超過24小時，負責檢查消防裝置的註冊承辦商必須盡快通知消防處，及盡快恢復裝置運作，亦不應關閉超過14日。承辦商亦應通知住戶或管理公司關閉安排，在當眼處貼出告示。如承辦商未遵通函規定，會交紀律委員會處理，註冊或會被除名。

通函指出，消防處巡查處所時會評估風險，建議業主或管理公司制定應急計劃、定時巡察受影響地方、安置額外滅火筒、獨立煙霧偵測器、臨時供水系統、巡查防煙門、氣體滅火系統及手提滅火筒等。通函未有列明業主不遵守建議的罰則。工程師學會消防分部發言人消防處前處長林振敏指出，安裝臨時裝置責任在業主，如未有安裝經調查後或須負上法律責任。

消防顧問梁錦得指出，一般臨時防火裝置價錢不貴，整個商場安裝或只需數萬元，難以判斷世貿中心有否安裝，或安裝後職員是否懂得應變，例如是否有以人手逐一啟動手動火警鐘。

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