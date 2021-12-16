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茶樓提「有咩事埋單先」 有商戶職員樓梯派濕巾

【明報專訊】銅鑼灣世貿中心大火引發逾千人大疏散，有被困市民稱，行樓梯逃至低層時因大量濃煙而行人止步，無奈再爬上39樓天台等候救援。有茶樓食客稱職員過分冷靜，危急關頭仍讓食客坐低飲茶，更提食客「有咩事埋咗單先」；有市民則大讚被困者發揮互助精神，走上天台過程臨危不亂，更願意分發濕毛巾遮掩口鼻。

濃煙攻入停電 自助餐客摸黑取食物

火災發生時正值午膳時間，大批食客在世貿中心內用膳。根據網上影片，6樓自助餐餐廳當時有多名食客及職員，中午12時許突然有大量濃煙攻入，餐廳隨即停電，但仍然有食客摸黑取食物，有人則氣定神閒進食。

38樓茶樓茶客顏女士及趙女士表示，飲茶時聞到煙味，查看新聞才得悉發生3級火警，職員竟建議她們不要離開，又稱天台當時已有逾200人待救，「叫我哋坐喺度飲茶好過，仲話有咩事埋晒單先。當時已無乜嘢食，叫我哋拿拿聲埋單」。她們隨即拿起毛巾等物品濕水，又稱消防之後到場分4次將在場茶客帶離現場，當時一名孕婦表示不適。

在12樓茶樓飲茶的賴小姐則稱，見有濃煙後多名茶客感形勢不妥，亦聞到一些燒膠及化學品氣味，隨即起身離開，茶樓職員說已通報並正處理，「啲阿姐好冷靜，仲收緊銀，我張單仲找埋數先」。她與友人沿後樓梯走到5樓時，發現太大煙未能前進，遂走入5樓平台等候救援，情况一度混亂。她說當時有大批市民被困平台，部分人走出工程鐵架，因不知會否超載，情况驚險，幸有消防用雲梯將多人運返地面。

天台有人派水 被困3小時由消防救走

唐小姐及梁小姐說，二人在22樓上班，12時許聞到濃烈氣味，沿後樓梯逃生時聽聞低層已封，即往上走到39樓天台。後樓梯有商戶職員拿着一疊濕毛巾，職員一手將毛巾遞予二人，形容眾人逃生時十分冷靜及互相幫助。

18樓美容院職員吳小姐逃生後聲音沙啞，她稱逃到8樓後因濃煙未能前行，故重返辦公室取濕毛巾，再走上39樓天台等候救援，過程約20分鐘，形容「當時好濃煙，喉嚨好乾，個鼻都好唔舒服，好似窒息咁」。她稱天台有中心職員派發食水，被困約3小時才由消防救走。另一樓層美容院職員袁小姐亦稱火警發生時她正搭升降機落樓，到2樓見濃煙密佈要摸黑離開，「去到2樓諗起譚詠麟一隻歌：撥着大霧默默地在覓我的去路」。

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