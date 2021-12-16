世貿3級火困數百人 商場裝修警鐘啞 千人疏散13傷1危殆 困高層市民：防煙門打不開

世貿中心為新鴻基地產旗下物業，新地昨未回應消防裝置問題，僅回覆稱大廈服務處事發後已即時協助消防及警務人員疏散租戶及顧客，對於事件中有人不適及送院治理致以誠摯慰問，並會全力配合有關方面調查。

午膳時濃煙攻各層 350人逃天台待救

醫管局表示，截至昨午5時共有13名傷者送院，年齡介乎25至81歲，其中一名60歲女子獲救後陷入半昏迷，情况危殆留醫律敦治醫院，另外兩名女子經治療後已出院，其餘1男9女情况穩定。救護監督劉錦基補充，傷者包括1男12女，其中10人吸入濃煙，3人有不同程度扭傷，分別送港島3間醫院治理，該名危殆傷者在吸引濃煙後身體反應強烈。

事發昨日中午12時37分，世貿中心突然冒出大量濃煙，並攻入中心各個樓層，更湧出銅鑼灣多條大街，遠處可見濃煙瀰漫，消防接報到場動用兩條喉及兩支煙帽隊灌救，並出動煙火特遣隊、事故安全隊及救護特別支援隊協助救援。時值午膳時間，中心內有大量食肆及辦公室營業，警方接獲多宗被困報告，至少數百人被困，其中39樓天台有350人待救、5樓平台亦聚集超過100人，各樓層亦有多名市民被困報告，消防出動雲梯將平台市民帶返地面。警方其後稱事件中有1269人需疏散。

在30多樓工作的劉小姐表示，事發時聞到濃烈煙味，辦公室固網電話及網絡斷線，惟當時警鐘無響，灑水系統無運作，該層防煙門亦無法打開。她稱眼見未能沿樓梯逃生，只好冒險坐升降機離開，「我未試過逃生要冒住生命危險搭𨋢落嚟，但我哋無辦法呀，博一博㗎咋」，又稱與同事到達地面時，仍未聽到警鐘響。

消防：業主有通報部分消防裝置關閉

消防處高級消防區長吳有雙傍晚證實，涉事大廈包括起火樓層在內的1至5樓正進行翻新工程，業主已通知處方部分消防裝置關閉，包括花灑系統、手動火警警報及自動警報系統，據他了解其餘樓層消防系統今年完成年檢應如常運作，稍後會派員跟進，有需要會與業主商討加設額外消防裝置。至於有稱部分樓層防煙門被鎖上，他稱會檢視，大廈亦會在消防確保安全後才重新開放。

疑電表房起火 消防：其餘樓層系統應正常

吳有雙續稱，火警現場濃煙滾滾，樓面面積100米乘30米，並接獲多宗求助報告，在1時03分將火警升至3級，由於現場濃煙阻礙救援並攻入其他樓層，消防約下午4時半才將火大致救熄，其間協助疏散770人到安全地方，另有40人自行疏散。他稱火警原因仍在調查中，初步懷疑商場1樓及2樓電表房位置有電線起火。他補充，火勢後期已熄滅，在風險評估下，消防有使用升降機將上層市民帶到安全地方。

消防表示，銅鑼灣世貿中心於1976年落成，樓高40層，受《消防安全（商業處所）條例》監管。消防處樓宇改善課在2008年12月31日及2009年6月3日向業主及佔用人發出「消防安全指示」，要求提供或改善消防裝置及設備，該指示於2017年1月獲遵辦。

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