【Emily】建制圍攻揶揄「扮民主派」 忘基本法涉普選條文 劉卓裕道歉

主持人問候選人係咪支持下屆立法會就23條立法？劉卓裕話要有緩急先後之分，先普選再就23條立法，被陳恒鑌指佢攞普選嚟擋住23條，劉卓裕反擊對方點睇普選，反被追問係咪支持基本法講嘅普選方案同支持人大8．31決定？陳穎欣亦質問劉卓裕知唔知普選涉基本法邊條條文？

陳穎欣被揭單車徑唔熟書

劉卓裕只係話《基本法》有160條，陳恒鑌再度叫佢講明支持邊種普選方案？劉就話支持每個人都有公民提名權，最重要係「港人治港，高度自治」，即被對方反駁呢樣唔喺基本法內，並指基本法45條有提及普選。根據45條，特首產生辦法根據香港特區嘅實際情况和循序漸進嘅原則而規定，「最終達至由一個有廣泛代表性的提名委員會按民主程序提名後普選產生的目標」。

一直未能回應嘅劉卓裕最終say sorry：「對唔住，頭先一時之間記唔到，我鄭重向觀眾講，我係記唔到45條，唔好意思。」而劉卓裕席間都有問陳穎欣，荃灣海濱單車徑連接去咩地方，陳穎欣未能回答，被劉質疑「空降」唔熟悉當區事務。