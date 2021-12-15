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2021年12月15日星期三
港聞二
兩地商口岸管理 李家超：通關「隨時待命」 林鄭稱難採計分制 籲讓急需者先取配額
廣州天津現Omicron 港無收緊入境 食衛局：發現並可能輸出才列高風險
港大研究：1/5打復必泰者可抗Omicron 科興失效 劉宇隆料需靠二代疫苗對付
處理外航員工收緊至隔日驗 工會稱有人即辭職
拒被告保釋上訴許可 終院判辭：黎智英案高門檻適用 國安法結合23條詮釋 羊村案涉危國安
判辭詮釋提23條 湯家驊：釐清危害國安範圍
快必涉煽動案陳辭 控方：不尊重中共或違法
區選敗者涉提供娛樂誘票 表演者稱無拉票
警檢逾200支氣槍拘10人 部分威力及實彈槍 消息指7人曾參與反修例
巡商店派對房拘22人 海關打擊侵權卡拉OK機
直播談江湖事 警拘自稱黑幫「志偉哥」
共用辦公室同人填標書 兩清潔商遭告合謀定價 曾掀海麗邨工潮 涉房委17次招標
曾「研究」車用燃油反競爭 競委會展「調查」
改良IVE生「自動補水器」 市建局派住戶防U渠播毒
涉瞞親屬關係中標郵政合約 廉署控3人
拔錯喉八旬翁裁死於不幸 瑪麗：尊重裁決 研究建議 向家屬致歉
指院方起初拒交醫療報告 任職醫局家屬：原來可以咁黑暗咁離譜
KOL展網絡攻勢 傳統政客專注街站 李梓敬：like數變票數待驗證 黃成智：目標票源非年輕網民
同是新丁 起跑線落後 蔡明禧林素蔚力追李世榮
病人倒斃醫院浴室多處骨折 院友否認誤殺「僅輕力推撞」
林鄭：四新精神四通策略 適用日後兩地合作
許正宇：港可開發更全面產品服務 強化離岸人幣市場生態圈
薛永恒：5至10年見證新矽谷誕生
中聯辦葉莉蘋：香港和內地企業 正分享大灣區「紅利」
中銀孫煜：港引領灣區打造國際金融樞紐
科技園查毅超：推動「再工業化」 可着重生物科技
前海管理局洪為民：港不妨「摸着石頭過河」
灣區企業家聯盟蔡冠深：港應爭取加入RCEP 有望成超級聯繫人
大灣區GBA專題：民警攔路人促下載官方應用程式 反詐App讀短訊通話 網民憂強迫裝泄私隱
大灣區GBA專題：東江大旱 廣東納4水庫統一調度
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【Emily】選委界吳傑莊：曾日踩7場
【Emily】M+首月25萬人次到訪
【Emily】海外聖誕郵票明起發售 《鬼滅》小全張 一嘟細聽炭治郎
【Emily】胡志偉賣年曆T恤籌訟費 出帖稱無憾
【Emily】入政府一周「重操故業」 黃穎君街訪籲投票
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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兩地商口岸管理 李家超：通關「隨時待命」 林鄭稱難採計分制 籲讓急需者先取配額
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