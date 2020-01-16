大灣區GBA專題：東江大旱 廣東納4水庫統一調度

數據顯示，今年汛期末，東江流域三大水庫總可調水量僅12.6億立方米，為1991年以來同期最少，較2008年實施水量調度以來的多年平均值亦偏少近八成。為保障供水安全，廣東省東江流域管理局加強用水管控等措施，並自10月開始，與廣州、深圳、河源、惠州、東莞5市建立信息互通機制，根據未來3天鹹潮預測，及時調整調度水量。另外，管理局亦要求新增的4座水庫要確保今冬明春枯水期末可調水總量不少於4800萬立方米。

深圳開放河道取水

受影響城市亦正採取各種措施力保供水不間斷。廣州已成立市級抗旱防鹹潮保供水應急指揮部，加快建設應急供水工程及儲備抗旱供水物資、加強供水單位優化調度、分級分類管控用水等。深圳及東莞則編制供水安全保障方案，深圳市開放部分河道及臨時建設再生水取水點，制定綠地灑水、道路及地面冲洗用水替代方案，壓減建築行業用水等。同時，呼籲機關事業牽頭推動全市公共機構、商業場所在今年底前全面完成節水器具改造工作。

10月，廣東省曾召開全省水利高質量發展大會，提出「851」廣東水利高質量發展藍圖，8指防洪能力提升、水資源優化配置等八項重大水利工程；5包括透過八大工程建設布局水資源配置骨幹網、防洪安全網等五大系統網絡；1指十四五及今後一段時期，使廣東省水利現代化水平邁進全國第一梯隊的目標。

東江近開發警戒線 西江引水

事實上，廣東省水資源壓力不少。一方面，珠三角東岸如深圳、東莞、廣州及香港等經濟發達地區是大灣區經濟重心，支撐這一區域發展的水資源主要來於東江，目前東江的資源開發利用率已達38.3%，逼近40%的國際公認警戒線，用水緊張。珠三角西岸雖擁有水資源量全國第二的西江，但開發利用程度只有1.3%左右，隨着珠中江都市圈快速發展，令這些西岸城市在枯水期的供水易受鹹潮影響。

為此，廣東省於2019年5月全線展開珠三角水資源配置工程，主要靠西江引水到珠三角東部的廣州南沙、東莞及深圳等地，緩解東江供水壓力，並為香港等地區提供應急備用水源。十四五期間計劃開工的珠中江供水一體化工程，則主要保障珠三角西岸供水安全，透過實現珠海、中山、江門三市供水水源互連互通互備，更好地應對供水突發事件。