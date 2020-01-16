大灣區GBA專題：民警攔路人促下載官方應用程式 反詐App讀短訊通話 網民憂強迫裝泄私隱

港區iPhone無法下載反詐App

在穗港人：見到警察掉頭走

該港人透露，大量警員駐守在地鐵站口、學校、酒店、景點等人流密集地方，叫經過的市民登記，警方還會要求學校強制家長全體安裝，酒店業者也收到警方指示，要求替客人安裝。另一名在廣州工作的香港人楊先生也對本報稱，早前曾被警員截停要求關注國家反詐中心的微信公號，照做之後，過了幾天夜晚散步時，又在廣州美術館前被警員攔下；雖然他說明已關注微信公號，「但警察這次要求下載國家反詐中心App」。由於楊先生使用的iPhone是香港地區帳號，App Store並無這一款App，但警員不相信，拿過他的手機自行搜尋，又因該手機沒有內地人慣用的拼音輸入法，警員不懂使用倉頡輸入法，手寫輸入也找不到，擾攘一輪最後放棄，讓楊離開，「搞到我𠵱家離遠見到警察都掉頭走，廢事煩」。

公安稱程式識別詐騙來電短訊

據公安部門聲稱，國家反詐中心App可對詐騙來電、短訊、App進行識別並預警，例如開啟「來電預警」後，該App會下載一份詐騙電話預警清單到手機中，當有新來電時，手機會將來電號碼與預警清單匹配，從而識別是否詐騙電話，預警號碼庫也會不斷更新，功能類同於香港人常用來攔截推銷電話的App。

不過，國家反詐中心App的「官方身分」卻惹來爭議。在內地熱門知識分享平台「知乎」，很多網民指出，註冊「國家反詐中心」App不僅實名認證、人面識別，而且默認讀取通訊錄、通話紀錄、短訊內容、上網紀錄等手機資料，引發私隱擔憂。

此外，各地網民均反映當局存在強制安裝情况。ID為「小小李」的「知乎」用戶10月指出，自己身在廣州，辦公室物業管理人員要求註冊「國家反詐中心」App才可入內，後來公司又收到物業管理處通知，大廈人面識別門禁系統必須註冊國家反詐中心App才能用。

「跑數」現象也常被提及，一名自稱山東公務員的匿名用戶10月底透露，被上級要求每人每天要「發展」5個新用戶，該條標題為「被強迫安裝反詐騙軟體，我感覺受到了侮辱，這樣的感覺是否正確？」的帖文，至今已有超過8萬次瀏覽和100多條跟帖。

明報記者