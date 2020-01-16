港聞

港聞二

大灣區GBA專題：民警攔路人促下載官方應用程式 反詐App讀短訊通話 網民憂強迫裝泄私隱

【明報專訊】近年內地電訊騙案頻，內地當局加強打擊，國家反詐中心今年推出同名App，具備攔截詐騙電話和短訊（SMS）等功能，有居穗港人日前向本報報料稱，近來廣州街頭時見民警攔截路人，要求市民下載反詐App並即場註冊。有網民就表示擔憂私隱，稱反詐App須實名認證及人面識別，索取權限包括讀取通訊錄、通話紀錄，以至短訊內容及上網紀錄等。

港區iPhone無法下載反詐App

在穗港人：見到警察掉頭走

該港人透露，大量警員駐守在地鐵站口、學校、酒店、景點等人流密集地方，叫經過的市民登記，警方還會要求學校強制家長全體安裝，酒店業者也收到警方指示，要求替客人安裝。另一名在廣州工作的香港人楊先生也對本報稱，早前曾被警員截停要求關注國家反詐中心的微信公號，照做之後，過了幾天夜晚散步時，又在廣州美術館前被警員攔下；雖然他說明已關注微信公號，「但警察這次要求下載國家反詐中心App」。由於楊先生使用的iPhone是香港地區帳號，App Store並無這一款App，但警員不相信，拿過他的手機自行搜尋，又因該手機沒有內地人慣用的拼音輸入法，警員不懂使用倉頡輸入法，手寫輸入也找不到，擾攘一輪最後放棄，讓楊離開，「搞到我𠵱家離遠見到警察都掉頭走，廢事煩」。

公安稱程式識別詐騙來電短訊

據公安部門聲稱，國家反詐中心App可對詐騙來電、短訊、App進行識別並預警，例如開啟「來電預警」後，該App會下載一份詐騙電話預警清單到手機中，當有新來電時，手機會將來電號碼與預警清單匹配，從而識別是否詐騙電話，預警號碼庫也會不斷更新，功能類同於香港人常用來攔截推銷電話的App。

不過，國家反詐中心App的「官方身分」卻惹來爭議。在內地熱門知識分享平台「知乎」，很多網民指出，註冊「國家反詐中心」App不僅實名認證、人面識別，而且默認讀取通訊錄、通話紀錄、短訊內容、上網紀錄等手機資料，引發私隱擔憂。

此外，各地網民均反映當局存在強制安裝情况。ID為「小小李」的「知乎」用戶10月指出，自己身在廣州，辦公室物業管理人員要求註冊「國家反詐中心」App才可入內，後來公司又收到物業管理處通知，大廈人面識別門禁系統必須註冊國家反詐中心App才能用。

「跑數」現象也常被提及，一名自稱山東公務員的匿名用戶10月底透露，被上級要求每人每天要「發展」5個新用戶，該條標題為「被強迫安裝反詐騙軟體，我感覺受到了侮辱，這樣的感覺是否正確？」的帖文，至今已有超過8萬次瀏覽和100多條跟帖。

明報記者

相關字詞﹕大灣區

上 / 下一篇新聞

兩地商口岸管理 李家超：通關「隨時待命」 林鄭稱難採計分制 籲讓急需者先取配額
兩地商口岸管理 李家超：通關「隨時待命」 林鄭稱難採計分制 籲讓急需者先取配額
廣州天津現Omicron 港無收緊入境 食衛局：發現並可能輸出才列高風險
廣州天津現Omicron 港無收緊入境 食衛局：發現並可能輸出才列高風險
港大研究：1/5打復必泰者可抗Omicron 科興失效 劉宇隆料需靠二代疫苗對付
港大研究：1/5打復必泰者可抗Omicron 科興失效 劉宇隆料需靠二代疫苗對付
處理外航員工收緊至隔日驗 工會稱有人即辭職
處理外航員工收緊至隔日驗 工會稱有人即辭職
拒被告保釋上訴許可 終院判辭：黎智英案高門檻適用 國安法結合23條詮釋 羊村案涉危國安
拒被告保釋上訴許可 終院判辭：黎智英案高門檻適用 國安法結合23條詮釋 羊村案涉危國安
判辭詮釋提23條 湯家驊：釐清危害國安範圍
判辭詮釋提23條 湯家驊：釐清危害國安範圍
快必涉煽動案陳辭 控方：不尊重中共或違法
快必涉煽動案陳辭 控方：不尊重中共或違法
區選敗者涉提供娛樂誘票 表演者稱無拉票
區選敗者涉提供娛樂誘票 表演者稱無拉票
警檢逾200支氣槍拘10人 部分威力及實彈槍 消息指7人曾參與反修例
警檢逾200支氣槍拘10人 部分威力及實彈槍 消息指7人曾參與反修例
巡商店派對房拘22人 海關打擊侵權卡拉OK機
巡商店派對房拘22人 海關打擊侵權卡拉OK機
直播談江湖事 警拘自稱黑幫「志偉哥」
直播談江湖事 警拘自稱黑幫「志偉哥」
共用辦公室同人填標書 兩清潔商遭告合謀定價 曾掀海麗邨工潮 涉房委17次招標
共用辦公室同人填標書 兩清潔商遭告合謀定價 曾掀海麗邨工潮 涉房委17次招標
曾「研究」車用燃油反競爭 競委會展「調查」
曾「研究」車用燃油反競爭 競委會展「調查」
改良IVE生「自動補水器」 市建局派住戶防U渠播毒
改良IVE生「自動補水器」 市建局派住戶防U渠播毒
涉瞞親屬關係中標郵政合約 廉署控3人
涉瞞親屬關係中標郵政合約 廉署控3人
拔錯喉八旬翁裁死於不幸 瑪麗：尊重裁決 研究建議 向家屬致歉
拔錯喉八旬翁裁死於不幸 瑪麗：尊重裁決 研究建議 向家屬致歉
指院方起初拒交醫療報告 任職醫局家屬：原來可以咁黑暗咁離譜
指院方起初拒交醫療報告 任職醫局家屬：原來可以咁黑暗咁離譜
KOL展網絡攻勢 傳統政客專注街站 李梓敬：like數變票數待驗證 黃成智：目標票源非年輕網民
KOL展網絡攻勢 傳統政客專注街站 李梓敬：like數變票數待驗證 黃成智：目標票源非年輕網民
同是新丁 起跑線落後 蔡明禧林素蔚力追李世榮
同是新丁 起跑線落後 蔡明禧林素蔚力追李世榮
病人倒斃醫院浴室多處骨折 院友否認誤殺「僅輕力推撞」
病人倒斃醫院浴室多處骨折 院友否認誤殺「僅輕力推撞」
林鄭：四新精神四通策略 適用日後兩地合作
林鄭：四新精神四通策略 適用日後兩地合作
許正宇：港可開發更全面產品服務 強化離岸人幣市場生態圈
許正宇：港可開發更全面產品服務 強化離岸人幣市場生態圈
薛永恒：5至10年見證新矽谷誕生
薛永恒：5至10年見證新矽谷誕生
中聯辦葉莉蘋：香港和內地企業 正分享大灣區「紅利」
中聯辦葉莉蘋：香港和內地企業 正分享大灣區「紅利」
中銀孫煜：港引領灣區打造國際金融樞紐
中銀孫煜：港引領灣區打造國際金融樞紐
科技園查毅超：推動「再工業化」 可着重生物科技
科技園查毅超：推動「再工業化」 可着重生物科技
前海管理局洪為民：港不妨「摸着石頭過河」
前海管理局洪為民：港不妨「摸着石頭過河」
灣區企業家聯盟蔡冠深：港應爭取加入RCEP 有望成超級聯繫人
灣區企業家聯盟蔡冠深：港應爭取加入RCEP 有望成超級聯繫人
大灣區GBA專題：東江大旱 廣東納4水庫統一調度
大灣區GBA專題：東江大旱 廣東納4水庫統一調度
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】建制圍攻揶揄「扮民主派」 忘基本法涉普選條文 劉卓裕道歉
【Emily】建制圍攻揶揄「扮民主派」 忘基本法涉普選條文 劉卓裕道歉
【Emily】選委界吳傑莊：曾日踩7場
【Emily】選委界吳傑莊：曾日踩7場
【Emily】M+首月25萬人次到訪
【Emily】M+首月25萬人次到訪
【Emily】海外聖誕郵票明起發售 《鬼滅》小全張 一嘟細聽炭治郎
【Emily】海外聖誕郵票明起發售 《鬼滅》小全張 一嘟細聽炭治郎
【Emily】胡志偉賣年曆T恤籌訟費 出帖稱無憾
【Emily】胡志偉賣年曆T恤籌訟費 出帖稱無憾
【Emily】入政府一周「重操故業」 黃穎君街訪籲投票
【Emily】入政府一周「重操故業」 黃穎君街訪籲投票