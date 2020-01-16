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灣區企業家聯盟蔡冠深：港應爭取加入RCEP 有望成超級聯繫人

【明報專訊】香港法制在中國獨一無二，可成為在大灣區發展的優勢。粵港澳大灣區企業家聯盟主席蔡冠深表示，香港普通法制能與西方對接，可於內地為投資者提供法律保障，加入「區域全面經濟伙伴協定（RCEP）」後，更有望成為「超級聯繫人」，令大灣區增加競爭力。

未能親身出席高峰論壇、以視像演講的蔡冠深（圖熒幕中）指出，香港的一國兩制是獨一無二的優勢，其中香港法制能與西方國家「無縫」連接，在建設亞太區國際法律與爭議解決服務中心方面，香港身為中國唯一普通法的司法管轄區，亦有全球唯一的中英雙語普通法制，連同終審權的獨立司法權，為國際與內地企業提供司法體制，有望為企業跨境投資與交易提供法律保障，加強大灣區競爭力。

蔡冠深提到，過去40年間，香港是資金與科技引入內地的最大來源地，亦是內地資金與品牌「走出去」的首選地，而大灣區得天獨厚，是全球未來30年最具發展優勢的區域，若香港能與大灣區緊密合作，在內外循環經濟中都可出一分力。

鼓勵用好國策 提高內循環份額

內循環經濟方面，有見於「十四五」規劃強調創新、高質量發展、開發內地市場，蔡冠深鼓勵香港用好國家政策，輸入人才，提高內循環份額。至於外循環經濟中，蔡冠深認為，香港應爭取加入RCEP，進而促進與周邊國家的商貿關係，在雙循環經濟中繼續成為「超級聯繫人」。

蔡冠深說，香港航運、航空樞紐地位已因十四五規劃而鞏固及提升，身為中國「南大門」，與全球商貿中心全面聯繫，宜應用數碼科技，建設智慧港口與其他基礎設施，尤其赤鱲角機場第三條跑道，才可達到中央對航空樞紐的要求，亦有助在大嶼山建設機場城市，與中環一帶金融區、北部都會區鼎足而立，展現世界級大都會的風采。

蔡冠深深信，中央對香港的角色要求還有一帶一路的「支撐平台」，「民心相通就是一帶一路建設的社會根基」。

（香港新坐標 大灣區機遇與角色高峰論壇）

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