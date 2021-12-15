前海管理局洪為民：港不妨「摸着石頭過河」

洪為民稱，國家政策變化急速，推出後更改均可以很快，隨時快至一年便會修改。他認為，這種情况是因為內地發展需要動力，而香港要推出政策，經反覆討論，需時不少，但推出以後，政策會用上好一段時間。

港只顧走得正確 花了不少時間

不過，洪為民認為香港只顧着走得正確，花了不少時間，甚至機會錯過後無法回頭。他重提已故中共元老鄧小平的主張，不妨「摸着石頭過河」，因縱使嘗試中失敗，只要是向前的話便無問題，「深圳就是在不斷失敗中成功」。

在他眼中，香港在大灣區有很多機會，例如香港擅長的專業服務，可向大灣區出口。他解釋，專業服務在內地執業的話，要處理認證事宜，而他所屬的前海管理局，便是忙於居中斡旋，令香港專業可與內地其他職位對應，最近使跨境執業變得名正言順，即部分行業如稅務師，若在香港有執業資格，便可直接在內地執業，未來希望擴展至更多行業。

香港另一優勢是法律與仲裁。洪為民透露，深圳國際仲裁院有35%以上仲裁員來自境外，大部分是香港人，而該院在香港有分院，董事有兩位前律政司長袁國強與梁愛詩。

前海管理局職務未必為大眾熟悉，洪為民席上指出，中央政府發了政策、方向後，管理局便會為政策提供細節，設法看看如何在法律中實行。他提到，9月發表的《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》探索行業自律自治，「我看了文件也嚇了一跳」。他笑言，是自1949年至今前所未見，「怎樣做，我真的不知道，但對於前海，寫了下去，我們就會試」。他解釋，在香港，行業自律自治很正常，「但在內地沒一個行業是這樣的」，未來希望可向香港借鑑，探索這方面的方向。

（香港新坐標 大灣區機遇與角色高峰論壇）