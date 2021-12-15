科技園查毅超：推動「再工業化」 可着重生物科技

近期投資市場話題離不開生物科技，查毅超表示，香港是全球第二大的生物科技集資市場，生物科技亦是科技園的核心項目。他回顧5年前，生物科技公司只有30間進駐科學園，現時已多達逾160間，反映生態圈蓬勃、醫療科技市場持續發展。

科學園設轉化研發所 助發展生物科技

他指出，科技園希望帶動本地工業產出、投資本地產業、增加優質就業機會、生產科技產品、引入先進工藝流程，為產品與生產流程引入更多科創，以創新科技推動「再工業化」，成為可持續業務。

不過，查毅超提及香港5個研發中心裏，卻無一是為生物科技而設，因此科學園於去年10月設轉化研發所，協助生物科技通過認證程序，將研發成果投入市場，「我希望從科研到製造，能夠為創科界帶來完善的生態圈」。

位於將軍澳工業邨的先進製造業中心，有望於明年4月啟用，查毅超透露目前反應熱烈，已有逾六成單位獲企業進駐，亦正研究多興建一個先進製造業中心，他又預料「科研推進」會陸續為科創行業演變成「創新製造」。

展望香港的創科前景，查毅超認為，香港地理位置絕佳，優質大學林立，具備國際城市定位，加上「十四五」規劃中香港獲中央政府支持，令香港成為國際科研中心。今年《施政報告》提及，新田科技城與深圳科創園區組成佔地約540公頃的深港科創合作區。他展望兩者合作，互補不足，可合力推進大灣區創科發展。

查毅超深信，科技園可充當「引進來、走出去」的角色，為本地與大灣區的科創「搭橋鋪路」，令本地科創公司走上國際舞台，同時引入國際資金與人才，協助他們探索大灣區的「黃金機遇」。

（香港新坐標 大灣區機遇與角色高峰論壇）