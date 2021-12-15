港聞

港聞二

中銀孫煜：港引領灣區打造國際金融樞紐

【明報專訊】中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，結合大灣區規劃提出的「建設國際金融樞紐」以及「發揮香港在金融領域的引領帶動作用，鞏固和提升香港國際金融中心地位」，可以抓準香港金融發展的新坐標，以自身獨特優勢引領大灣區打造國際金融樞紐；建議多方面採取行動，包括加快發展創新金融，配合大灣區打造國際科創中心，未來可進一步推行便利新經濟產業公司來港上市的改革，可研究把生物科技企業上市集資的特殊安排，擴大到其他創科領域。

倡港發展消費金融 需拓絲路金融

孫煜建議香港發展消費金融，未來香港可從提升政府專項基金支持中小企拓展內銷的針對性及有效性、為港資企業拓展內銷市場提供金融支持等方面入手，推動港企優勢產品擴大內銷，促進內地進一步擴大內需。

此外，他認為需要拓展絲路金融，打造服務「一帶一路」投融資平台，指香港作為一帶一路的國際服務樞紐，未來可帶動大灣區金融機構向絲路沿線各類基建項目提供融資；利用商行加投行模式，通過股權和債權相結合、直接融資和間接融資相結合等方式，為內地走出去企業提供融資安排。

他建議建設亞洲綠色金融中心，預計內地在「十四五」規劃期間至少需投資逾兩萬億美元在綠色項目上，香港有望發揮綠色金融平台的作用，有效配對內地融資方與國際投資者的需要，為國家的綠色發展提供資金。

孫煜認為香港應完善互聯互通機制，協助國家穩慎推進人民幣國際化，未來香港要更好引領大灣區進一步夯實跨境人民幣業務基礎，為國家推進人民幣國際化提供有益經驗；同時，擴大向周邊地區人民幣業務輻射。他說，香港和大灣區金融機構可針對一帶一路沿線地方的不同特點，為重點區域、重要企業等設計人民幣服務方案，提供有特色金融服務。

《施政報告》提出構建北部都會區，孫煜建議借助該項建設，進一步深化港深金融合作。他提到發展風險投資等創新金融，為北部都會區重點拓展的創新產業提供資金。

（香港新坐標 大灣區機遇與角色高峰論壇）

相關字詞﹕北部都會區 人民幣國際化 一帶一路 大灣區 中銀香港

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