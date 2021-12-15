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中聯辦葉莉蘋：香港和內地企業 正分享大灣區「紅利」

【明報專訊】近年不少港商會到大灣區9個內地城市做生意，中聯辦經濟部副部長葉莉蘋出席「香港新坐標——大灣區機遇與角色高峰論壇」致辭時表示，早前舉辦的首屆「大灣區購物節」，有20多家港澳品牌銷售額突破千萬元人民幣，有港商展期過半就已售光9.5萬盒月餅。她形容在大灣區發展的企業，無論是來自香港還是內地，都正分享着許多實實在在的大灣區「紅利」。

葉莉蘋透過事例和數據分析大灣區對港商的機遇，她說，首屆「大灣區購物節」於今年9月2日至22日舉行，上萬家香港和澳門商家交出了很亮麗的成績單，其中20多個港澳品牌的銷售額突破了千萬元人民幣，僅月餅就賣出了900多萬件。

內地消費者追捧香港月餅 一天內送到深圳

她說：「有個月餅廠商原本是抱着展示品牌的心態，只準備了9.5萬盒月餅，沒想到購物節剛過半，多款產品就售罄了，驚喜之餘都來不及補貨了。」她說，若沒有大灣區的融合發展、沒有國家的支撐、沒有內地廣袤的市場，很難想像一種食品、一類產品能夠如此迅速地暢銷。

內地不少消費者追捧香港月餅，葉莉蘋說，她得悉部分香港月餅品牌把研發團隊和工廠設在香港，但電商和倉庫都放在深圳，月餅在香港出廠後，一天後就可以完成通關、迅速到達深圳，之後再發送到全國，她在北京時，一兩天就能收到從香港生產、馬上運到北京的月餅，「所以這種速度真的是大灣區的速度」。

葉莉蘋說，在大灣區發展的企業，無論是來自內地還是香港，都正在分享着許多實實在在的大灣區紅利。

她續稱，今年9月，國家發布了《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，不僅地理空間上為前海增量，還在體制機制創新上為大灣區擴容。

她說，前海設立11年，累計註冊港資企業1.15萬家，前海實際利用港資佔前海實際利用外資的92.4%，說明前海已成為和香港關聯度最高、合作最緊密的區域之一。

（香港新坐標 大灣區機遇與角色高峰論壇）

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