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薛永恒：5至10年見證新矽谷誕生

【明報專訊】創新及科技局長薛永恒在論壇上提及未來與深圳協作推動創科的項目，指規劃中的「新田科技城」將會聯動對岸的深圳科創園區，組成佔地共540公頃的深港科技創新合作區，認為集合兩地優勢匯聚海內外人才，具條件及優勢成為推動大灣區國際科技創新中心的重要引擎，「我是絕對有信心。在未來的5至10年，我們將會見證新矽谷的誕生」。

薛永恒表示，國家「十四五」規劃及粵港澳大灣區發展，為香港創科發展帶來難能可貴的黃金機遇，政府要以全新思維、全力全速發展創科，融入國家發展大局。他指港府過去4年多循八大方向開展及落實創科政策，形容是史無前例地投放超過1300億元，為香港的創科發展打穩基礎。

瞄準前海發展 流浮山建科技旗艦店

他說香港在創科路上「一直和其他大灣區兄弟城市攜手合作」，新田科技城將會聯動深圳河對岸的深圳科創園區組成佔地共540公頃的深港科技創新合作區，指會實現一國兩制下，位處「一河兩岸」的「一區兩園」。港府提出的《北部都會區發展策略》，亦建議把新界北近流浮山用地，升格興建一個新的、媲美數碼港的科技旗艦店，指這是瞄準深圳前海的發展，希望香港能更有力參與深圳前海的發展。

科技園公司與深圳深港科技創新合作區已簽署合作框架協議，科技園公司已啓動設立香港科學園深圳分園的工作，而在深圳園區內的深港聯合辦公室已開始運作，為進駐分園的創科機構及企業提供一站式落戶服務。

薛永恒又提到，國家支持為香港創科發展提供了廣闊的空間及光明的前景，指內地至今已批出超過4.4億元人民幣給本地的大學及科研機構，並已有4所香港的大學在內地設立的分支機構獲批，可獨立申請人類遺傳資源出境來港進行科研工作。本港多所大學在大灣區設分校，政府會探討擴展非本地畢業生留港、回港就業安排至涵蓋本港大學的大灣區所設分校，促進大灣區內人才流動。

（香港新坐標 大灣區機遇與角色高峰論壇）

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