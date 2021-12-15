薛永恒：5至10年見證新矽谷誕生

薛永恒表示，國家「十四五」規劃及粵港澳大灣區發展，為香港創科發展帶來難能可貴的黃金機遇，政府要以全新思維、全力全速發展創科，融入國家發展大局。他指港府過去4年多循八大方向開展及落實創科政策，形容是史無前例地投放超過1300億元，為香港的創科發展打穩基礎。

瞄準前海發展 流浮山建科技旗艦店

他說香港在創科路上「一直和其他大灣區兄弟城市攜手合作」，新田科技城將會聯動深圳河對岸的深圳科創園區組成佔地共540公頃的深港科技創新合作區，指會實現一國兩制下，位處「一河兩岸」的「一區兩園」。港府提出的《北部都會區發展策略》，亦建議把新界北近流浮山用地，升格興建一個新的、媲美數碼港的科技旗艦店，指這是瞄準深圳前海的發展，希望香港能更有力參與深圳前海的發展。

科技園公司與深圳深港科技創新合作區已簽署合作框架協議，科技園公司已啓動設立香港科學園深圳分園的工作，而在深圳園區內的深港聯合辦公室已開始運作，為進駐分園的創科機構及企業提供一站式落戶服務。

薛永恒又提到，國家支持為香港創科發展提供了廣闊的空間及光明的前景，指內地至今已批出超過4.4億元人民幣給本地的大學及科研機構，並已有4所香港的大學在內地設立的分支機構獲批，可獨立申請人類遺傳資源出境來港進行科研工作。本港多所大學在大灣區設分校，政府會探討擴展非本地畢業生留港、回港就業安排至涵蓋本港大學的大灣區所設分校，促進大灣區內人才流動。

（香港新坐標 大灣區機遇與角色高峰論壇）