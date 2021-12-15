許正宇：港可開發更全面產品服務 強化離岸人幣市場生態圈

他說，隨着國家經濟體量持續擴大，人民幣在貿易、投資和儲備的需求將會大增，香港作為全球最大離岸人民幣業務樞紐，可開發更全面的產品和服務，提升自身的相關金融基建，強化離岸人民幣市場生態圈，讓人民幣更好在香港作為國家金融開放大門流轉，同時以市場驅動形式助力加快人民幣國際化的節奏。

跨境理財通起步穩健

許正宇提到，跨境理財通開創了專為零售投資者而設的跨境投資安排，令內地資本帳開放、香港財富管理業務發展帶來重大突破，截至11月30日，以跨境匯款淨額計算，北向通、南向通業務總額度用量分別為逾1.27億元人民幣、逾8700萬元人民幣。

目前有19家香港銀行可開展跨境理財通業務，當中16家可同時參與南、北向通業務。許正宇表示，理財通起步穩健，待累積實踐經驗及因應市場反應，會和內地監管當局探討推出優化措施，例如逐步放寬額度、擴大可投資產品範圍、增加參與機構、完善銷售安排等，相信未來香港有能力和條件打造更多離岸人民幣計價投資工具，提供具投資回報且風險可控的渠道、工具和項目。

他稱，正研究於港股通的南向交易，股票以人民幣計價的操作細節，認為落實有關安排可減低內地投資者交易時的匯兌風險，提升交易價格透明度，同時增加香港離岸人民幣證券產品規模及流動性，長遠可促進其他類型人民幣產品在港發展。

（香港新坐標 大灣區機遇與角色高峰論壇）