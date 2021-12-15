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林鄭：四新精神四通策略 適用日後兩地合作

【明報專訊】由《明報》主辦的「香港新坐標——大灣區機遇與角色高峰論壇」上周五舉行，政、商、創科等多個界別人士出席，8位嘉賓應邀就港人多所關心的大灣區事務發言，作為主禮嘉賓的行政長官林鄭月娥致辭時表示，計劃在明年2月、中央《粵港澳大灣區發展規劃綱要》頒布3周年時，在香港舉辦一個大型研討會，並會邀請廣東省和澳門一同舉辦。林太又說，日後特區和內地要有「四新」精神和「四通」策略，其中最難的是要做到民心相通，需要各界繼續努力。

文：明報記者

圖：曾憲宗、李紹昌

林太早前就《北部都會區發展策略》提出「四新」精神和「四通」策略，她在論壇上提到，四新精神和四通策略同樣適用於大灣區，以至日後特區和內地的合作。她解釋，四新即空間拓新、觀念更新、政策創新和機制革新，四通即基建連通、政策貫通、機制互通和民心相通。

「民心相通」最難 籲各界助青年掌握機遇

林太分析，四通當中最難的是民心相通，這並非政府可完全控制，「究竟香港居民對於粵港澳大灣區有多大熱情？尤其青年一代對於進入粵港澳大灣區發展事業，他們有多大的積極性？這是需要大家繼續努力的」。她說，香港經過這數年的挑戰，且回歸以來也沒做好加強下一代對國民身分認同、國情教育、對國家發展的了解，民心相通工作難以一蹴而就，可能是一個久久為功的事業，但必須開始。她呼籲大家必須通過自己的影響力，幫助更多年輕人掌握粵港澳大灣區為香港帶來的新機遇。

至於在政府層面，林太說，深港合作已升格至最高層次，由深圳市委書記和行政長官共同主持港深合作，並在港深合作下成立19個工作專班，各有所屬的負責人和需要推進的工作清單；在工作層面會互換微信，有什麼提問或通報，就以微信聯絡。

下步檢視兩地鐵路 研人流車流更暢順

林太說，香港的面積只有1100平方公里，要將眼光放遠些，不再局限於深圳河以南。她說，《北部都會區發展策略》是首份超越香港和深圳行政界線的規劃，早前看第一份草稿時，她發現地圖中深圳河以北仍是一片空白，但她認為有需要告訴市民深圳河以北的佈局如何，最好還要交代深圳的鐵路、城際交通如何鋪排，讓本港規劃鐵路時能夠連接。她說，下一階段要將兩地的鐵路、公路整全地檢視一遍，從而研究可否令人流和車流更加暢順。

林太發言時，數度提及國家主席習近平對大灣區發展的期許，稱習主席2018年時提及「建設好大灣區，關鍵在創新。要在『一國兩制』方針和《基本法》框架內，發揮粵港澳綜合優勢，創新體制機制，促進要素流通」。林太認為，香港融入大灣區發展，「是不會模糊了香港的一套制度」。

（香港新坐標 大灣區機遇與角色高峰論壇）

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