病人倒斃醫院浴室多處骨折 院友否認誤殺「僅輕力推撞」

控方開案陳辭指，被告張澤明（36歲）與死者鄭學云（41歲）案發時同為葵涌醫院的精神科病人，當晚職員接報指有人在浴室跌倒，便發現死者左額受傷、鼻子及嘴唇流血，隨即將死者送院，經搶救後至翌日凌晨不治。

控方表示，肇事浴室內不設閉路電視鏡頭，但浴室外的公共空間設有閉路電視。

浴室外片段見口角推肩膊

相關片段顯示，事發當晚約9時，被告和死者發生口角，被告從後推撞死者的肩膊，並抓住死者的衣服，兩人先後步入浴室。在浴室目擊事件的院友表示，被告曾踢死者的拖鞋、向死者指罵「x你老母」，後來在浴室大力推死者上半身兩三下，令死者失去平衡，撞牆倒地。

死者左額頸椎受傷 鼻唇流血

被告在警誡下表示，他當晚曾經服用藥物，死者一邊走近他，一邊流口水，令他感覺噁心。

被告承認推撞死者一下，但指自己的力度不大。根據驗屍報告，死者的脊椎多處骨折，頸椎受傷，因為掌管呼吸的肌肉癱瘓而死。控方指被告用力推撞死者，令死者傷重身亡。

【案件編號：HCCC 97/21】