同是新丁 起跑線落後 蔡明禧林素蔚力追李世榮

自問不及建制大黨動員資源

3人均曾參選區議會，其中林素蔚2019年不敵呂文光。女將再披甲上陣，林形容選情嚴峻，街坊投票意欲不高，或對新選舉制度的反應冷淡，「對比2019年區選，願意接宣傳單張的人減少」，她亦因參選於網上屢受批評。林評估高投票率有利其選情，她主打民生議題，盼吸引中間路線。

同區只有李世榮來自傳統建制政黨，林認為他穩勝，「他們有配票機制，且資源真的很多，我們的團隊只有幾個人」。惟林有信心取得另外一席，因獲得西貢區議員、選舉老將方國珊支持，又形容所屬的專業動力是「西貢區議會第一大政團」，自己知名度較高。

西貢區議會副主席蔡明禧則定位「基層民主派」，同意3名候選人都知名度不高，但另兩人有政治明星「加持」，「我沒有，我只有一腔熱血」。被問如何看選情，他多次重申「盡做」，不點名指有候選人資源多，當選機會大，故他目標取第二席。

蔡早前尋求民主黨支持，據悉他回覆該黨問卷的內容不足150字，被質疑無認真作答；蔡指是誤會，只是回應較精簡。至於與港島東候選人潘焯鴻共同宣傳的計劃由誰提出，他稱「雙向溝通」，不回應潘曾加入自由黨。本報昨向李世榮查詢，截稿前未獲回覆。

港島東其他候人包括梁熙、廖添誠、吳秋北。

（直選專題）