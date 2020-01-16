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KOL展網絡攻勢 傳統政客專注街站 李梓敬：like數變票數待驗證 黃成智：目標票源非年輕網民

【明報專訊】立法會選舉進入最後直路，網絡世界亦是兵家必爭之地。本屆選舉首次有KOL（關鍵意見領袖）競選，新界東北候選人李梓敬於YouTube頻道坐擁32.3萬訂閱者，被問能否「like數變票數」，他稱有待選舉結果驗證，但承認大部分支持者均是其頻道「粉絲」。同區另一候選人、選舉老將黃成智則專注傳統街站，偶爾透過facebook（fb）個人帳號發放選舉資訊，其帳號有約5000名「朋友」。他稱主力爭取傳統泛民支持，不視KOL攻勢為大威脅。

新界東北有近48萬選民。李梓敬YouTube頻道32.3萬人訂閱，fb專頁8.8萬人追蹤，被問能否將粉絲數目化成選票，他形容是個「迷思」，「有人說『你有32萬粉絲，除開10個直選區，每區都有3萬多』」，但李卻指這不是一道簡單數學題。

李頻道32萬粉絲 七成港人

李梓敬透露，只有七成頻道訂閱者是香港人，而且他們或會投票予另一建制派候選人。不過，他說目前大部分支持者均是其頻道「粉絲」，其次是地區服務結識的街坊。

本次地區直選至少有兩名KOL參選，包括新界西南候選人、工聯會陳穎欣，她的YouTube頻道有29.3萬訂閱者，fb專頁2萬人追蹤。李梓敬早前邀請陳穎欣等網絡紅人聯手網上直播，盼產生協同效應，他解釋，即使粉絲非自己選民，但仍可透過他們轉發選舉資料，擴大宣傳圈子。被問KOL如何能勝任議員一職，李梓敬說自己曾任區議員，當KOL只為「延伸政策解說，並非只懂得做這些」。

近30萬粉絲訂閱陳穎欣頻道

盤點新界東北候選人的fb專頁追蹤者數目，李梓敬稱冠，其次是民建聯陳克勤（3.6萬人） 、民主思路黃頴灝（1400人）；至於黃成智則未為本次選舉設立fb專頁，只透過有近5000名「朋友」的個人帳號發放資訊。若統計本月內的帖文數目，陳克勤以45篇排首位，其次是黃頴灝（33篇）、李梓敬（32篇），黃成智僅8篇。

同區候選人 陳克勤發帖最多

黃成智承認網上宣傳工作「做得不理想」，但指自己主力爭取傳統民主派支持，而多用網絡的青年傾向支持立場激進的團體，不太接受溫和務實路線，故認為網絡宣傳對自己的成效有限。被問如何評估選情，他自認勝算高，絕對不是「躺平」，形容集中網絡宣傳是「貪方便」之舉，又稱網上盛行互相攻擊的風格非其所好，若自己只談政綱，便難以吸引網民。

黃成智張貼的8篇帖文，大部分與街站有關。他稱自己不但專注街站，更會郵寄選舉資料給選民，形容較網絡宣傳來得直接。至於李梓敬等KOL網絡攻勢，黃成智認為對方的粉絲人數不代表實際支持度，質疑當中有非選民，亦不一定是支持者，能否化成實質選票需靜觀其變，不認為KOL威脅大。

新界西南候選人還有劉卓裕及陳恒鑌。

明報記者

*選委會界別有51人參選，名單見明報網站選舉專頁（bit.ly/31XWoIk

（直選專題）

相關字詞﹕黃成智 李梓敬 陳穎欣 立法會選舉 地區直選

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