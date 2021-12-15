指院方起初拒交醫療報告 任職醫局家屬：原來可以咁黑暗咁離譜

批涉案護士口供 與紀律聆訊不一致

祁志輝形容父親為「老頑童、好百厭」，原打算待父親出院後吃生日飯，「點知折磨咗十幾日」。他質疑研訊中部分證人供詞，如有醫生指父親未必出現空氣栓塞，惟有另一出庭的醫生推翻其說法。他又批評，涉案護士何諾晞在護士管理局的紀律聆訊中稱知道有指引，庭上則稱不知道有培訓或指引，口供不一致。他又批評醫管局代表大律師的發言「經常指爸爸入院前已經（情况）好差」。祁太斥，「好似講到應該會死，好涼薄囉」 。

祁太稱，事件至今已近5年半，瑪麗醫院起初不肯將醫療報告交給警方，警方找專家作供亦很困難，因很少醫生願意指證醫生，幾經波折開庭又要不斷回憶，過程痛苦但「起碼都叫攞咗少少公義 」。她說，她能借到醫療排板看，發現不妥又願意花時間投訴才揭發事件，並說以往太信任醫生，直至經過研訊，把所有證據「攤出嚟」，才能還原事件真相。她續稱，「每日好多病人，唔想佢哋好似老爺咁，死咗都唔知咩事」，希望不會再有同類事件發生。她表示對醫療系統失去信心，又稱陪審團建議沒有約束力，有多少建議都沒有用，囑使用醫管局的市民「自求多福」，並斥醫管局，總以人手不足為藉口推卸責任，認為管理層可以做更多。

（死因研訊）