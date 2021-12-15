指院方起初拒交醫療報告 任職醫局家屬：原來可以咁黑暗咁離譜

【明報專訊】死因庭原定本年2月開審但其後解散，死者兒子祁志輝說時間漫長，等待裁決時很大壓力。本身是物理治療師的死者媳婦祁太透露自己於醫管局工作並任職主管，以往看到醫療事故，以為是溝通出錯，今次親身經歷後才知道「原來可以咁黑暗、咁離譜」，稱對醫療系統失去信心，更囑使用醫管局的市民「自求多福」。
批涉案護士口供 與紀律聆訊不一致
祁志輝形容父親為「老頑童、好百厭」，原打算待父親出院後吃生日飯，「點知折磨咗十幾日」。他質疑研訊中部分證人供詞，如有醫生指父親未必出現空氣栓塞，惟有另一出庭的醫生推翻其說法。他又批評，涉案護士何諾晞在護士管理局的紀律聆訊中稱知道有指引，庭上則稱不知道有培訓或指引，口供不一致。他又批評醫管局代表大律師的發言「經常指爸爸入院前已經（情况）好差」。祁太斥，「好似講到應該會死，好涼薄囉」 。
祁太稱，事件至今已近5年半，瑪麗醫院起初不肯將醫療報告交給警方，警方找專家作供亦很困難，因很少醫生願意指證醫生，幾經波折開庭又要不斷回憶，過程痛苦但「起碼都叫攞咗少少公義 」。她說，她能借到醫療排板看，發現不妥又願意花時間投訴才揭發事件，並說以往太信任醫生，直至經過研訊，把所有證據「攤出嚟」，才能還原事件真相。她續稱，「每日好多病人，唔想佢哋好似老爺咁，死咗都唔知咩事」，希望不會再有同類事件發生。她表示對醫療系統失去信心，又稱陪審團建議沒有約束力，有多少建議都沒有用，囑使用醫管局的市民「自求多福」，並斥醫管局，總以人手不足為藉口推卸責任，認為管理層可以做更多。