港聞

港聞二

拔錯喉八旬翁裁死於不幸 瑪麗：尊重裁決 研究建議 向家屬致歉

【明報專訊】瑪麗醫院5年前發生護士未採用正確姿勢拔除導管，導致八旬老翁血管空氣栓塞，3天後死亡。死因研訊時揭示護士在跌倒風險評估出錯，老翁入院後跌倒，須接受髖關節骨科手術，術前未諮詢心臟科專家意見等。死因裁判官何俊堯昨引導時提出「死於自然」、「死於不幸」或「死因存疑」3選項，陪審團退庭商議4小時後，最終一致裁定事主「死於不幸」。死者兒子在庭外表示「鬆一口氣」，對裁決結果滿意及釋懷。

明報記者

死者祁枝（終年83歲，退休的士司機）2016年5月19日入院，同月30日不治。4男1女的陪審團裁定，2016年5月27日早上10時15分，註冊護士何諾晞於深切治療部，於死者坐着姿勢下拔除三腔血液透析導管，導致靜脈空氣栓塞，加重心臟負擔，引致急性心肌梗塞，導致死亡。

陪審團8建議 針對風險評估事故匯報等

陪審團提出8項建議（見表），主要針對入院風險評估、早期醫療事故通報系統匯報程序、醫護人員定期培訓及增加人手等。死因裁判官何俊堯最後感謝陪審團的付出，又寄語家屬「唔好咁難過，早日釋懷」。

瑪麗醫院發言人回覆查詢稱，得悉並尊重死因庭裁決，會仔細研究死因庭提出的建議，跟進可行的改善措施；並表示對事件難過，為此致歉及向死者家屬致以深切慰問。院方又稱，事發後亦向醫管局總辦事處呈報，並按程序成立根源分析委員會檢視個案，又按既定人事程序跟進涉事員工。另外，院方為改善拔除導管的安全水平，事故後，深切治療部已即時為護士加強拔除導管的培訓及臨牀督導，並將訓練推廣至其他臨牀部門。院方又關注預防病人跌倒，加強新入職護士培訓、改善病房設計及適時引入預防病人跌倒的設施。  

官引導時解釋 「死於不幸」可涉人為因素

死因裁判官何俊堯昨早引導陪審團時指出，死者死因為急性心肌梗塞。若陪審團接納死者是死於此疾病，而疾病是危及生命，醫療介入無法阻止其死亡，應裁定是「死於自然」。若死者病况沒危及生命，接受治療後最終死亡，且不屬不合法被殺，則應裁定「死於不幸」，當中可涉及人為因素意外致死。何官提醒陪審團，關鍵不是治療是否恰當，而是死者病况危及生命的程度。若不能肯定死因，則裁定「死因存疑」。

【案件編號：CCDI 303/16】

（死因研訊）

相關字詞﹕靜脈栓塞 心肌梗塞 護士 瑪麗醫院 拔錯喉 死因研訊

上 / 下一篇新聞

兩地商口岸管理 李家超：通關「隨時待命」 林鄭稱難採計分制 籲讓急需者先取配額
兩地商口岸管理 李家超：通關「隨時待命」 林鄭稱難採計分制 籲讓急需者先取配額
廣州天津現Omicron 港無收緊入境 食衛局：發現並可能輸出才列高風險
廣州天津現Omicron 港無收緊入境 食衛局：發現並可能輸出才列高風險
港大研究：1/5打復必泰者可抗Omicron 科興失效 劉宇隆料需靠二代疫苗對付
港大研究：1/5打復必泰者可抗Omicron 科興失效 劉宇隆料需靠二代疫苗對付
處理外航員工收緊至隔日驗 工會稱有人即辭職
處理外航員工收緊至隔日驗 工會稱有人即辭職
拒被告保釋上訴許可 終院判辭：黎智英案高門檻適用 國安法結合23條詮釋 羊村案涉危國安
拒被告保釋上訴許可 終院判辭：黎智英案高門檻適用 國安法結合23條詮釋 羊村案涉危國安
判辭詮釋提23條 湯家驊：釐清危害國安範圍
判辭詮釋提23條 湯家驊：釐清危害國安範圍
快必涉煽動案陳辭 控方：不尊重中共或違法
快必涉煽動案陳辭 控方：不尊重中共或違法
區選敗者涉提供娛樂誘票 表演者稱無拉票
區選敗者涉提供娛樂誘票 表演者稱無拉票
警檢逾200支氣槍拘10人 部分威力及實彈槍 消息指7人曾參與反修例
警檢逾200支氣槍拘10人 部分威力及實彈槍 消息指7人曾參與反修例
巡商店派對房拘22人 海關打擊侵權卡拉OK機
巡商店派對房拘22人 海關打擊侵權卡拉OK機
直播談江湖事 警拘自稱黑幫「志偉哥」
直播談江湖事 警拘自稱黑幫「志偉哥」
共用辦公室同人填標書 兩清潔商遭告合謀定價 曾掀海麗邨工潮 涉房委17次招標
共用辦公室同人填標書 兩清潔商遭告合謀定價 曾掀海麗邨工潮 涉房委17次招標
曾「研究」車用燃油反競爭 競委會展「調查」
曾「研究」車用燃油反競爭 競委會展「調查」
改良IVE生「自動補水器」 市建局派住戶防U渠播毒
改良IVE生「自動補水器」 市建局派住戶防U渠播毒
涉瞞親屬關係中標郵政合約 廉署控3人
涉瞞親屬關係中標郵政合約 廉署控3人
指院方起初拒交醫療報告 任職醫局家屬：原來可以咁黑暗咁離譜
指院方起初拒交醫療報告 任職醫局家屬：原來可以咁黑暗咁離譜
KOL展網絡攻勢 傳統政客專注街站 李梓敬：like數變票數待驗證 黃成智：目標票源非年輕網民
KOL展網絡攻勢 傳統政客專注街站 李梓敬：like數變票數待驗證 黃成智：目標票源非年輕網民
同是新丁 起跑線落後 蔡明禧林素蔚力追李世榮
同是新丁 起跑線落後 蔡明禧林素蔚力追李世榮
病人倒斃醫院浴室多處骨折 院友否認誤殺「僅輕力推撞」
病人倒斃醫院浴室多處骨折 院友否認誤殺「僅輕力推撞」
林鄭：四新精神四通策略 適用日後兩地合作
林鄭：四新精神四通策略 適用日後兩地合作
許正宇：港可開發更全面產品服務 強化離岸人幣市場生態圈
許正宇：港可開發更全面產品服務 強化離岸人幣市場生態圈
薛永恒：5至10年見證新矽谷誕生
薛永恒：5至10年見證新矽谷誕生
中聯辦葉莉蘋：香港和內地企業 正分享大灣區「紅利」
中聯辦葉莉蘋：香港和內地企業 正分享大灣區「紅利」
中銀孫煜：港引領灣區打造國際金融樞紐
中銀孫煜：港引領灣區打造國際金融樞紐
科技園查毅超：推動「再工業化」 可着重生物科技
科技園查毅超：推動「再工業化」 可着重生物科技
前海管理局洪為民：港不妨「摸着石頭過河」
前海管理局洪為民：港不妨「摸着石頭過河」
灣區企業家聯盟蔡冠深：港應爭取加入RCEP 有望成超級聯繫人
灣區企業家聯盟蔡冠深：港應爭取加入RCEP 有望成超級聯繫人
大灣區GBA專題：民警攔路人促下載官方應用程式 反詐App讀短訊通話 網民憂強迫裝泄私隱
大灣區GBA專題：民警攔路人促下載官方應用程式 反詐App讀短訊通話 網民憂強迫裝泄私隱
大灣區GBA專題：東江大旱 廣東納4水庫統一調度
大灣區GBA專題：東江大旱 廣東納4水庫統一調度
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】建制圍攻揶揄「扮民主派」 忘基本法涉普選條文 劉卓裕道歉
【Emily】建制圍攻揶揄「扮民主派」 忘基本法涉普選條文 劉卓裕道歉
【Emily】選委界吳傑莊：曾日踩7場
【Emily】選委界吳傑莊：曾日踩7場
【Emily】M+首月25萬人次到訪
【Emily】M+首月25萬人次到訪
【Emily】海外聖誕郵票明起發售 《鬼滅》小全張 一嘟細聽炭治郎
【Emily】海外聖誕郵票明起發售 《鬼滅》小全張 一嘟細聽炭治郎
【Emily】胡志偉賣年曆T恤籌訟費 出帖稱無憾
【Emily】胡志偉賣年曆T恤籌訟費 出帖稱無憾
【Emily】入政府一周「重操故業」 黃穎君街訪籲投票
【Emily】入政府一周「重操故業」 黃穎君街訪籲投票