涉瞞親屬關係中標郵政合約 廉署控3人

郵政人員被控公職失當 已停職

3名被告包括香港郵政助理總經理鄭俊傑（43歲），被控一項藉公職作出不當行為罪；另兩名被告分別為鄭的表姐、泰美商業科技有限公司股東兼行政總裁周靄儀（47歲），以及鄭的表姐夫、泰美前營運總裁張健恒（46歲），同被控兩項以欺騙手段取得金錢利益罪。

廉署指出，香港郵政約於2017年6月為「重建香港郵政網上購物平台」項目招標，鄭當時主管電子服務發展組，負責為該項目評估成本預算及監督落實等。

同年9月27日，泰美投得該項份約值420萬元的合約，當時泰美的行政總裁為周靄儀，營運總裁為張健恒，而周的妹妹為業務開發總裁。

涉招標過程虛報項目團隊成員

鄭涉於2016年8月1日至2018年12月11日期間處理該項目招標時，沒向香港郵政申報或披露自己與泰美3名營運者之間有親屬關係。周及張則涉於2017年9月27日，連同周的一名友人及一名泰美時任僱員，以欺騙手段，不誠實地為自己或泰美取得金錢利益，即有機會就該項目合約賺取報酬。他們涉在招標過程中向香港郵政虛稱該名友人，以及兩名來自與泰美有生意往來的公司僱員為執行合約項目的團隊成員，以及虛報3人及張的相關工作經驗。

廉署表示，早前接獲貪污投訴，遂展開調查，徵詢律政司意見後落案起訴3人；香港郵政在廉署調查期間提供全面協助。