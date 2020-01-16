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改良IVE生「自動補水器」 市建局派住戶防U渠播毒

【明報專訊】新冠疫情持續，政府不時提醒市民定時為U形隔氣彎管注水，阻隔病毒透過大廈污水渠散播。IVE學生團隊研發的「自動補水器」可協助舊樓住戶定時為彎管補水，該設計去年獲市建局創意工程及建築設計比賽金獎。市建局根據設計原型作改良，包括增加儲水箱容量等，自上月起已將660個補水器免費派發予安置大廈及重建項目已收購單位的住戶。

加裝膠管 免長者蹲下添水

市建局根據原設計作多項改良，包括增加儲水箱容量，用戶每次注滿水後，約5個星期毋須添水。市建局高級經理（工程及合約）許頴麟表示，參考政府建議後，補水器每隔7天會自動向彎管注入500毫升清水。

為減少長者或行動不便者蹲下添水，補水器加裝約1米長排水軟膠管，讓用戶將裝置放在較高位置。市建局亦改良裝置晶片的程式設計，用戶只需用一般乾電池便可驅動補水器，配合省電設計，約一至兩年才需換電池。當低電量時，補水器會亮起紅燈提示換電。

受惠長者：方便了許多

市建局今年初起生產約2000個自動補水器，上月開始為轄下4幢安置大廈，以及重建項目已收購物業的住戶先免費安裝，至今已有660個單位獲派裝置。居於市建局旗下安置大廈「豉油街12號」的慈先生是受惠住戶，他以往每周會將1:99稀釋漂白水倒進水渠，感到「好麻煩」；現年63歲的他患糖尿病和高血壓，每次蹲下倒水都會腰骨痛，他11月獲安裝自動補水器後，形容「方便了許多」。

許頴麟透露，市建局將蒐集用家意見再作改良，包括考慮加入物聯網（IoT）技術，將水箱水位等數據傳送到用戶的流動裝置，方便監察補水器使用情况。

市建局自2017年起，每年伙拍IVE合辦創意工程及建築設計比賽，自動補水器於去年奪得金獎。

至於本年度金獎作品為「開飯啦！」靈活餐桌組合，由香港知專設計學院建築設計學生所設計，餐廳桌椅可隨時改變大小，亦設置阻隔板，滿足防疫需求。

明報記者

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