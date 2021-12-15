曾「研究」車用燃油反競爭 競委會展「調查」

陳家殷說，車用燃油價持續高企背後有很多因素，包括國際市場油價、環保政策、燃油稅等，而《競爭條例》賦予競委會權力，一定不遺餘力調查及執法。競委會曾於2017年就車用燃油價格做市場調查，當時稱權力有限，向油公司取油價資料遭拒。陳解釋上次屬「市場研究」，今次有合理懷疑的證據支持，會進入「調查階段」，並可行使執法權力。

油公司當年拒交資料

競委會至今接獲共2100宗投訴及3000多宗查詢，當中250宗進入初步評估或深入調查，有12宗案件達不同的執法結果，當中9宗已入稟競爭事務審裁處。陳家殷說，競委會平均一年處理兩宗案件，「成績不錯，我不認為是慢」。

他說競委會正進行一項研究了解香港網上零售情况，並將與警方商討如何偵測及處理樓宇維修的圍標、瓜分市場行為。

埃克森美孚香港回覆查詢稱，支持自由市場經濟，以及開放和公平競爭，公司設有嚴謹內部守則，禁止任何可能涉及反競爭行為，並嚴格遵守相關法例，如競委會要求提供資料，會盡力配合。香港蜆殼表示將應要求全力配合調查，並堅持確保員工遵守所有適用的法律和法規，按照高道德和專業標準營運。加德士表示競委會未接觸公司。中石化（香港）油站有限公司表示對此沒回應。中國石油至截稿前未回覆。