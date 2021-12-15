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港聞二

曾「研究」車用燃油反競爭 競委會展「調查」

【明報專訊】《競爭條例》自2015年12月生效至今6年，競爭事務委員會主席陳家殷昨日表示未來將特別關注三方面，包括影響民生的反競爭行為、騙取公帑、涉數碼經濟的反競爭行為。他特別提到已就個別車用燃油公司可能涉及某些反競爭行為展開調查及蒐證，將在適當時候交代細節。

陳家殷說，車用燃油價持續高企背後有很多因素，包括國際市場油價、環保政策、燃油稅等，而《競爭條例》賦予競委會權力，一定不遺餘力調查及執法。競委會曾於2017年就車用燃油價格做市場調查，當時稱權力有限，向油公司取油價資料遭拒。陳解釋上次屬「市場研究」，今次有合理懷疑的證據支持，會進入「調查階段」，並可行使執法權力。

油公司當年拒交資料

競委會至今接獲共2100宗投訴及3000多宗查詢，當中250宗進入初步評估或深入調查，有12宗案件達不同的執法結果，當中9宗已入稟競爭事務審裁處。陳家殷說，競委會平均一年處理兩宗案件，「成績不錯，我不認為是慢」。

他說競委會正進行一項研究了解香港網上零售情况，並將與警方商討如何偵測及處理樓宇維修的圍標、瓜分市場行為。

埃克森美孚香港回覆查詢稱，支持自由市場經濟，以及開放和公平競爭，公司設有嚴謹內部守則，禁止任何可能涉及反競爭行為，並嚴格遵守相關法例，如競委會要求提供資料，會盡力配合。香港蜆殼表示將應要求全力配合調查，並堅持確保員工遵守所有適用的法律和法規，按照高道德和專業標準營運。加德士表示競委會未接觸公司。中石化（香港）油站有限公司表示對此沒回應。中國石油至截稿前未回覆。

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