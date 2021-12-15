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巡商店派對房拘22人 海關打擊侵權卡拉OK機

【明報專訊】海關由本月2至9日採取代號「喜鵲」行動，打擊載有侵權歌曲的卡拉OK播放機，搜查店舖、儲存倉及派對房間，共檢獲147套載有懷疑侵權歌曲的卡拉OK播放機，及6套載有懷疑盜版電子遊戲的遊戲機套裝，估計合共市值約130萬元，拘捕22男女。另有9人涉違反防疫規例被警方票控。

連同盜版遊戲機套裝 總值130萬

海關早前接獲舉報，指有商舖出售懷疑載有侵權歌曲的卡拉OK機，經過深入調查及獲版權持有人協助，本月2日搜查於深水埗、旺角及灣仔的8間零售店舖及一個儲存倉，檢獲110套卡拉OK機，市值約60萬元。每套卡拉OK機已預載4萬至6.5萬首懷疑侵權歌曲，售價由2000至1.3萬元不等。行動中拘捕年齡22至60歲的9男1女。

另於本月6至9日，海關與警方採取聯合行動，突擊搜查旺角、深水埗、尖沙嘴及銅鑼灣共30間派對房間，涉嫌在業務中管有並提供侵權卡拉OK歌曲予客人使用，共檢獲37套懷疑侵權卡拉OK機，共載有逾100萬首懷疑侵權歌曲，另外6套載有懷疑盜版電子遊戲的遊戲機套裝，總值約70萬元。行動中，拘捕11男1女場所負責人及店員，年齡20至44歲。案件仍在調查，所有被捕人士涉嫌違反《版權條例》，已獲准保釋候查。

9人遭票控 部分沒掃安心出行

涉事的派對房間多以社交媒體作宣傳，採用自助訂房模式，但因隱藏確實地址，增加海關執法難度。警方在行動中票控9人，包括顧客及場所負責人，涉嫌沒掃描及無確保客人掃描「安心出行」。

版權及商標調查科高級監督黃蕙荃提醒，營商人士須遵守版權條例，售賣侵權物品及業務過程中管有並使用侵權物品，均屬違法，一經定罪，每件侵權物品可判罰款5萬元及監禁4年，並指聖誕及新年將至，海關會繼續嚴厲執法，從不同層面打擊侵權活動。

相關字詞﹕派對房間 侵權 卡拉ok 海關

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