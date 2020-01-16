警檢逾200支氣槍拘10人 部分威力及實彈槍 消息指7人曾參與反修例

檢煙霧彈發射器 示威者曾用同類裝備

警方檢獲的武器包括190支經改裝懷疑超過法定兩焦耳的氣槍、11支預壓式充氣高壓氣槍、相關高壓充氣電泵和氣樽、6700多發0.25至0.82口徑的鉛彈、6部對講機、多柄刀斧、9個軍用防毒面具、5個濾罐及16塊懷疑軍用級別的防彈板等。另外，亦有1支疑由模型榴彈發射器改造而成的氣體推動煙霧彈發射器，在兩年前示威中，曾有人用該類發射器，向人群及執法人員發射煙霧彈以製造混亂。證物將交軍械法證課進一步檢驗。

O記高級督察林欣鎏表示，預壓式充氣高壓氣槍是一種超強力、以高壓氣體驅動的槍枝，雖並非以火藥驅動發射，但同樣可對人體造成嚴重及致命傷害，檢獲的11支預壓式氣槍，部分威力與實彈槍械相若，甚至更高。

林舉例，9毫米實彈手槍平均能量是500至900焦耳，實彈步槍則為1700至2200焦耳，而今次檢獲的其中一支0.72口徑的預壓式氣槍，據其生產商官方資料及網上影片顯示，槍身連接650毫升高壓氣樽，平均可射3至4發子彈，槍口能量可達2000焦耳，能輕易粉碎一塊建築用的磚頭。有海外用家打獵時，用一發子彈即將一頭成年鹿擊斃。

將查是否有關立會選舉日

O記警司陳昕稱，被捕的9男1女年齡介乎21至46歲，部分曾活躍於兩年前的示威及暴動事件，不排除是潛在的社會暴力分子，他們涉無牌管有槍械、管有攻擊性武器、無牌管有無線電通訊器及未經許可進口戰略物資被捕，並帶署扣查。警方正追查氣槍來源、使用意圖及會否涉其他同黨。

陳指出，由於過往曾發生「孤狼式」襲擊，會加強調查同類暴力襲擊是否死灰復燃，亦不排除涉事槍械會否在本港重要及喜慶日子使用，尤其是本月19日的立法會選舉日。