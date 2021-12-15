區選敗者涉提供娛樂誘票 表演者稱無拉票

被告為歐頌賢（44歲，機械工程師）。據控辯雙方承認事實指，前年10月10日及16日案發時街站擺放印有被告姓名、肖像及職銜的易拉架。事後，被告向兩名表演者支付共1200元，及向書法家支付800元，被告有申報費用為選舉開支。

庭上播放被告製作「正能量歌曲街站」和書法班宣傳片段。街頭表演者杜卓婷供稱，因當時社會氣氛沉重，她應邀以正能量為題，與彈結他的徐朗翹於前年10月10日在西營盤港鐵站外唱歌約一小時。杜表示，專注唱歌沒留意在場的被告，兩人均稱沒為被告拉票。杜同意，難以得知活動真正目的，例如或以正能量包裝宣傳選舉。

書法家稱不識被告 曾被提醒勿拉票

書法家郭顯明（又名郭騰龍）書面供辭稱，前年10月16日獲邀到上址教書法，他強調不認識被告、不知她是候選人。郭稱專心教授寫書法，及後回想起聯絡他的女子，曾提醒不要叫人投票。他沒追問活動是否關於選舉。

選舉義工盧紀慈供稱，她於兩項活動中派發寫有被告政綱的傳單，被告亦在表演者旁派單張。盧不知接傳單者之後有否駐足欣賞表演，她承認提議找郭辦書法班，但沒叫郭幫忙拉票。盧同意辯方形容，她只默默派傳單，沒有呼籲支持被告，也不提選舉；她亦同意活動不限當區選民參與，案件今續。

【案件編號：ESCC1494/21】