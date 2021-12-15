快必涉煽動案陳辭 控方：不尊重中共或違法

辯方質疑控罪只涉特區中央政府 不涵蓋中共

辯方資深大律師蔡維邦陳辭時稱，被告被控的共7項發表煽動文字及1項串謀發表煽動文字罪行條文中，指明引起對「女皇陛下」等人的憎恨及不滿，字眼其後在《釋義及通則條例》下解釋為特區政府或中央人民政府，但沒明文指出是中國共產黨，故被告涉及中共的言論不受此罪所限。

代表控方的署理副刑事檢控專員周天行則認為，套用《基本法》的條文，應以「中央」解釋「女皇陛下」，不限於中央政府，而「中央」可理解為中央政權機關。他續稱，中國憲法列明中共的領導地位，故若有人「唔尊重中國共產黨嘅領導地位，實際上係否定一國兩制憲制根基」，可能觸犯發表煽動文字罪。

周天行稱憎恨警察 必然憎恨政府

至於被告涉及辱罵警方的言論，控方認為警方作為維護本港秩序的一環，「對警察有憎恨的話，必然係對政府憎恨」，周後來補充須視乎證據。

此外，辯方就控罪不符合《基本法》中就言論自由等保障的爭議，周天行指出人大在1997年香港主權移交及去年國安法成立時，兩度檢視本港法例亦沒發現違憲，故法庭在詮釋現有法例時，「唔能夠輕易咁認為，呢條法例唔符合基本法有關保障人權嘅條文」。

蔡維邦另爭議控罪針對被告的言論引起受眾的心理反應，而引起受眾不滿、離叛、敵視等情緒，定義「虛無縹緲」，亦難以界定受眾對文字會有何特定反應，有違「依法規定」原則。

周天行陳辭指，控罪中針對受眾者情緒的字眼，可按一般意思理解，重申控方僅需證明被告意圖發表涉案文字，而該文字具煽動意圖，毋須證明被告犯案時有否煽動意圖。

昨日有旁聽者高呼「撐住呀」，譚得志揮手回應。法官陳廣池在早休後，斥旁聽者屢次叫囂，「有啲人嘅自律精神十分薄弱」，要求安排攝錄鏡頭錄影旁聽席。下午散庭前，陳官要求控方開啟鏡頭，有警員隨即按下錄影鍵，旁聽者向譚得志揮手，但沒有呼叫。

【案件編號：DCCC 927-8、930/20】

（港區國安法）