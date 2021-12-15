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判辭詮釋提23條 湯家驊：釐清危害國安範圍

【明報專訊】終審法院法官在判辭提出，要將《基本法》第23條結合《港區國安法》第7條詮釋。據悉，律政司早前就在書面陳辭以基本法23條闡述國安法的立法背景。行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，23條未完成立法，「法庭無可能講未立法的罪行」，判辭只是引述23條部分罪行，旨在釐清危害國安罪行的範圍。

湯家驊表示，終院判決沒有擴闊危害國安罪行的定義，「煽動他人犯國安法一定是危害國安罪行，但（控罪）不會延伸至煽動隨地吐痰、違例泊車」。湯強調，羊村繪本案提控的《刑事罪行條例》在回歸前已經存在，當年立法原意是保障英女王權威，「除了港區國安法，刑事罪行條例、《官方機密條例》都是一套國安法」。假設有人向立法會選舉票站縱火，會否被視為干犯危害國安罪行？湯說，為脅迫政府而縱火，可能犯下國安法「四大罪行」中的恐怖活動罪。

吳宗鑾：危害國安罪「本來就闊」

大律師吳宗鑾表示，本案沒有擴大危害國安罪行的範圍，危害國安罪行「本來就比較闊」，包括刑事罪行條例下的叛逆、煽動等罪。吳舉例，假設有人干犯不誠實使用電腦罪，控方可以指控疑犯有意危及國安，法庭就會視之為危害國安罪行，申請保釋不會容易。

前刑事檢控專員江樂士則稱，從國安法第3條可見，司法機關有責任保障國家安全，不只規管國安法下的罪行，亦可以根據其他相關法律。

（港區國安法）

相關字詞﹕吳宗鑾 江樂士 湯家驊 危害國家安全 基本法23條 港區國安法

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