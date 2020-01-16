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拒被告保釋上訴許可 終院判辭：黎智英案高門檻適用 國安法結合23條詮釋 羊村案涉危國安

【明報專訊】《羊村》案5人被控《刑事罪行條例》下串謀刊印或複製煽動刊物罪，涉案的前言語治療師總工會秘書伍巧怡就保釋被拒上訴至終審法院，上周四遭拒絕許可。終院昨日頒下判辭，稱《基本法》第23條列明本港應自行立法禁止煽動叛亂，而《國安法》中的危害國安罪行不限《國安法》列明的罪行，將基本法23條結合《港區國安法》詮釋下，本案的煽動亦是危害國安罪行，應採納嚴格的保釋門檻。

申請人伍巧怡（28歲）被控違反《刑事罪行條例》第 10（1）（c）條，至今還押逾3個月。終院首席法官張舉能、常任法官李義及常任法官霍兆剛在判辭表示，本案重點在於兩個問題：一是「黎智英案」，終院就「危害國安罪行」定下更嚴格的保釋門檻，是否僅限於《港區國安法》列明的罪行；二是申請人並非面對國安法下的控罪，上述保釋門檻是否仍然適用。

指國安法未涵煽動叛國 其他法律需並行維護國安

終院判辭首先引述國安法第7條表示，香港應當盡早完成《基本法》規定的維護國家安全立法，完善相關法律。終院認為，國安法雖然列明「四大罪行」，但沒有直接涵蓋叛國、煽動等屬於刑事罪行條例的罪名，提供的法律框架並不完整。不過，終院表示國安法的立法原意，是與本港的法律並行運作（operate in tandem），共同維護國家安全。

稱無指明國安法罪行 危害國安不限於《國安法》

終院表示，國安法提及的危害國安罪行，沒有指明是否國安法下的罪行，或者基於其他香港法律。因此，黎智英案定下危害國安罪行的嚴格保釋門檻，所指的是「能夠」（capable of）構成國安法下控罪，或者在其他香港法例中涉及危害國安的罪行。對於申請方主張僅限於《國安法》控罪，終院稱說法無合理可爭辯之處。

至於申請人面對的串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪，是否歸類為危害國安罪行？終院引述基本法第23條表示，香港應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂等的行為，將基本法第23條結合國安法第7條去看，本案的煽動控罪屬於危害國安罪行。故此，「黎智英案」定下的保釋門檻必定適用於本案，終院駁回本宗上訴許可申請。

終院最後表示，既然本案採用更嚴格的保釋門檻，司法機關應確保案件及時辦理，避免被告受審前被長期還押。案中5名被告為黎雯齡（25歲）、楊逸意（27歲）、伍巧怡、陳源森（25歲）、方梓皓（26歲），同報稱言語治療師。

【案件編號：FAMC 32/21】

明報記者

（港區國安法）

相關字詞﹕保釋聆訊 串謀刊印發布分發展示或複製煽動刊物罪 香港言語治療師總工會 羊村繪本案 終審法院 港區國安法

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