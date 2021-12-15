處理外航員工收緊至隔日驗 工會稱有人即辭職

負責內地航班者維持三日一檢

綜合政府前晚發強制檢測公告及機管局通告，負責內地航班的員工維持三日一檢，負責其他航班的員工則要由原本三日一檢，收緊至兩日一檢，受影響的包括服務內地以外航班的貴賓室員工、處理行李及貨物員工、處理失物員工、為轉機客提供輪椅服務者、在臨時樣本採集中心的清潔工、禁區零售及餐飲前線員工、洗手間清潔員、停機坪協調員、飛機維修工程師、機組人員及巴士司機等。

本報昨日向機管局查詢兩類員工分別涉及多少人，會否增人手及會否延長機場檢測站的運作時間等，機管局回覆表示，機場特定群組員工清單的人數會因應機場不同機構的營運需要而變化，兩類人共約數千人。發言人又稱，機管局會就防疫要求與機場業務伙伴保持緊密溝通，確保運作暢順。

香港民用航空事業職工總會主席李永富稱，上述檢測要求公布後，昨天即時有員工「頂唔順」而辭職，涉客務、清潔、手推車和輪椅部等，估計最少有8至10人辭職。

工會：輪更員工等同每日驗

李永富說，因不少機場員工要輪更，有時在日間工作、有時通宵工作，難以每兩日安排固定時間檢測，且檢測完約要16至18小時才會收到檢測結果短訊，為免有數小時「空窗期」，新安排等同要員工每日一檢。他又說，現時機場檢測站朝八晚八運作，但部分通宵更工作的員工晚上9時上班、早上7時下班，要提早到機場或下班後等1小時檢測，他促請機管局延長機場檢測站運作時間。

（新冠疫情）