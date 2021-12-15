港大研究：1/5打復必泰者可抗Omicron 科興失效 劉宇隆料需靠二代疫苗對付

27萬人打第三針 擬下月起擴安排

本港至昨天有逾27萬人接種第三針，特首林鄭月娥昨表示，已指示食物及衛生局準備全民接種第三劑，目標明年1月初開始擴大復必泰第三劑接種安排，不再設優先群組，容許所有合資格及已打兩針復必泰者，夠期即可打第三針，詳情待衛生署轄下科學委員會下周決定。

港大微生物學系團隊研究50名接種兩劑疫苗者，復必泰及科興各佔一半，測試其血清稀釋10倍後，能否對抗香港首兩宗個案分離出的兩種Omicron病毒株。結果面對原始新冠病毒及Delta病毒株，復必泰群組全部25人均有足夠抗體對付，但面對兩種Omicron則分別只有5人及6人夠抗體對付；全部科興接種者的血清無法中和Omicron病毒。

團隊將研第三針功效

研究已獲接納及在《臨牀傳染病》發表，昨上傳未經同行評審版本；團隊指研究有不足之處，包括血清取自已打首針56日的接種者，可能會減弱抗體。不過，團隊分析，現有疫苗面對Omicron明顯效力大減，復必泰抗體濃度急跌，與原始病毒比較相差逾30倍，認為需靠第三針輔助，長遠應設計新一代疫苗應付。港大微生物系臨牀副教授杜啟泓解釋，近期數據顯示第三針可大幅推高抗體水平，即使變種削弱抗體，其濃度仍足夠應付變種，未來將研究第三針對Omicron的功效。

劉：全民打針或曾感染才可終結疫情

港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆昨引述德國法蘭克福大學研究，顯示面對Omicron，接種第三針復必泰後半個月僅58%人有抗體，認為市民不應再期望其抗體能足以中斷感染，指重點在於刺激免疫反應避免重症，故首要仍是提高長者及兒童接種率，減少住院及死亡數字。他預計，未來需靠第二代疫苗應付變種，甚至可能是同時應付Omicron與Delta的雙價疫苗，認為最終或要全部人均已打針或曾感染，才能令疫情終結。

（新冠疫情）