港聞

港聞一

廣州天津現Omicron 港無收緊入境 食衛局：發現並可能輸出才列高風險

【明報專訊】本港證實前日確診的一宗非洲輸入個案的患者感染新冠病毒Omicron變異株，累計有8宗Omicron。政府上月底曾公布，會將所有出現Omicron個案地區列為A組高風險地區，非港人不能來港，而近日台灣、天津和廣州先後錄得Omicron輸入個案，但港府沒收緊相關入境措施。食衛局昨日回覆本報時改稱，發現、並可能輸出Omicron的地區才列入A組。

增一Omicron輸入 累計8宗

昨增5宗輸入個案中，兩宗帶N501Y變異株。另衛生署昨公布，前日確診的50歲男子確認染Omicron，患者已打兩針復必泰，本月10日從坦桑尼亞、南非及肯尼亞抵港，檢疫期間確診。

此外，繼天津現Omicron個案後，廣州昨亦公布一宗Omicron輸入個案，患者隔離後返廣州居家隔離期間確診，港府沒因此調整「來港易」及「回港易」計劃；另台灣近日亦現Omicron個案。

現有風險機制 陸澳台不適用

食衛局上月底公布，所有出現Omicron的地區會悉數納入A組，即有關地區的非港人不能來港。本港現有按疫情分A、B、C組的風險機制，不適用於內地、澳門和台灣，港府沒對台灣、天津及廣州推出等同上述機制的措施。本報昨就此向食衛局查詢，發言人回應稱，發現並可能輸出Omicron的地區才會列為A組，又稱天津的個案在閉環管理下發現，未有迹象顯示有進一步傳播；廣州個案亦全程閉環管理。

梁子超：爆發地應列加強監察名單

呼吸系統科專科醫生梁子超分析，廣州患者上機前已驗出陰性，到廣州後又以閉環送回家，雖有可能傳染運送人員及社區居民，但相關人士已獲重點監控，暫沒新個案，認為引致社區傳播風險相對較低，除非出現社區傳播迹象，否則毋須叫停來港易及回港易。

至於需否將廣州及天津納入A組，梁子超認為需檢討機制，名單上不少地區涉輸入個案，情况與港相似，未必需實施現有措施。他又指部分國家如英國已現大規模爆發，質疑為何未有列入加強監察名單，更認為若相關地區疫情持續，港府可能需實施熔斷機制，禁該區所有人入境。

（新冠疫情）

相關字詞﹕通關 新型冠狀病毒 Omicron變種

上 / 下一篇新聞

兩地商口岸管理 李家超：通關「隨時待命」 林鄭稱難採計分制 籲讓急需者先取配額
兩地商口岸管理 李家超：通關「隨時待命」 林鄭稱難採計分制 籲讓急需者先取配額
港大研究：1/5打復必泰者可抗Omicron 科興失效 劉宇隆料需靠二代疫苗對付
港大研究：1/5打復必泰者可抗Omicron 科興失效 劉宇隆料需靠二代疫苗對付
處理外航員工收緊至隔日驗 工會稱有人即辭職
處理外航員工收緊至隔日驗 工會稱有人即辭職
拒被告保釋上訴許可 終院判辭：黎智英案高門檻適用 國安法結合23條詮釋 羊村案涉危國安
拒被告保釋上訴許可 終院判辭：黎智英案高門檻適用 國安法結合23條詮釋 羊村案涉危國安
判辭詮釋提23條 湯家驊：釐清危害國安範圍
判辭詮釋提23條 湯家驊：釐清危害國安範圍
快必涉煽動案陳辭 控方：不尊重中共或違法
快必涉煽動案陳辭 控方：不尊重中共或違法
區選敗者涉提供娛樂誘票 表演者稱無拉票
區選敗者涉提供娛樂誘票 表演者稱無拉票
警檢逾200支氣槍拘10人 部分威力及實彈槍 消息指7人曾參與反修例
警檢逾200支氣槍拘10人 部分威力及實彈槍 消息指7人曾參與反修例
巡商店派對房拘22人 海關打擊侵權卡拉OK機
巡商店派對房拘22人 海關打擊侵權卡拉OK機
直播談江湖事 警拘自稱黑幫「志偉哥」
直播談江湖事 警拘自稱黑幫「志偉哥」
共用辦公室同人填標書 兩清潔商遭告合謀定價 曾掀海麗邨工潮 涉房委17次招標
共用辦公室同人填標書 兩清潔商遭告合謀定價 曾掀海麗邨工潮 涉房委17次招標
曾「研究」車用燃油反競爭 競委會展「調查」
曾「研究」車用燃油反競爭 競委會展「調查」
改良IVE生「自動補水器」 市建局派住戶防U渠播毒
改良IVE生「自動補水器」 市建局派住戶防U渠播毒
涉瞞親屬關係中標郵政合約 廉署控3人
涉瞞親屬關係中標郵政合約 廉署控3人
拔錯喉八旬翁裁死於不幸 瑪麗：尊重裁決 研究建議 向家屬致歉
拔錯喉八旬翁裁死於不幸 瑪麗：尊重裁決 研究建議 向家屬致歉
指院方起初拒交醫療報告 任職醫局家屬：原來可以咁黑暗咁離譜
指院方起初拒交醫療報告 任職醫局家屬：原來可以咁黑暗咁離譜
KOL展網絡攻勢 傳統政客專注街站 李梓敬：like數變票數待驗證 黃成智：目標票源非年輕網民
KOL展網絡攻勢 傳統政客專注街站 李梓敬：like數變票數待驗證 黃成智：目標票源非年輕網民
同是新丁 起跑線落後 蔡明禧林素蔚力追李世榮
同是新丁 起跑線落後 蔡明禧林素蔚力追李世榮
病人倒斃醫院浴室多處骨折 院友否認誤殺「僅輕力推撞」
病人倒斃醫院浴室多處骨折 院友否認誤殺「僅輕力推撞」
林鄭：四新精神四通策略 適用日後兩地合作
林鄭：四新精神四通策略 適用日後兩地合作
許正宇：港可開發更全面產品服務 強化離岸人幣市場生態圈
許正宇：港可開發更全面產品服務 強化離岸人幣市場生態圈
薛永恒：5至10年見證新矽谷誕生
薛永恒：5至10年見證新矽谷誕生
中聯辦葉莉蘋：香港和內地企業 正分享大灣區「紅利」
中聯辦葉莉蘋：香港和內地企業 正分享大灣區「紅利」
中銀孫煜：港引領灣區打造國際金融樞紐
中銀孫煜：港引領灣區打造國際金融樞紐
科技園查毅超：推動「再工業化」 可着重生物科技
科技園查毅超：推動「再工業化」 可着重生物科技
前海管理局洪為民：港不妨「摸着石頭過河」
前海管理局洪為民：港不妨「摸着石頭過河」
灣區企業家聯盟蔡冠深：港應爭取加入RCEP 有望成超級聯繫人
灣區企業家聯盟蔡冠深：港應爭取加入RCEP 有望成超級聯繫人
大灣區GBA專題：民警攔路人促下載官方應用程式 反詐App讀短訊通話 網民憂強迫裝泄私隱
大灣區GBA專題：民警攔路人促下載官方應用程式 反詐App讀短訊通話 網民憂強迫裝泄私隱
大灣區GBA專題：東江大旱 廣東納4水庫統一調度
大灣區GBA專題：東江大旱 廣東納4水庫統一調度
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】建制圍攻揶揄「扮民主派」 忘基本法涉普選條文 劉卓裕道歉
【Emily】建制圍攻揶揄「扮民主派」 忘基本法涉普選條文 劉卓裕道歉
【Emily】選委界吳傑莊：曾日踩7場
【Emily】選委界吳傑莊：曾日踩7場
【Emily】M+首月25萬人次到訪
【Emily】M+首月25萬人次到訪
【Emily】海外聖誕郵票明起發售 《鬼滅》小全張 一嘟細聽炭治郎
【Emily】海外聖誕郵票明起發售 《鬼滅》小全張 一嘟細聽炭治郎
【Emily】胡志偉賣年曆T恤籌訟費 出帖稱無憾
【Emily】胡志偉賣年曆T恤籌訟費 出帖稱無憾
【Emily】入政府一周「重操故業」 黃穎君街訪籲投票
【Emily】入政府一周「重操故業」 黃穎君街訪籲投票