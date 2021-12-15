廣州天津現Omicron 港無收緊入境 食衛局：發現並可能輸出才列高風險

增一Omicron輸入 累計8宗

昨增5宗輸入個案中，兩宗帶N501Y變異株。另衛生署昨公布，前日確診的50歲男子確認染Omicron，患者已打兩針復必泰，本月10日從坦桑尼亞、南非及肯尼亞抵港，檢疫期間確診。

此外，繼天津現Omicron個案後，廣州昨亦公布一宗Omicron輸入個案，患者隔離後返廣州居家隔離期間確診，港府沒因此調整「來港易」及「回港易」計劃；另台灣近日亦現Omicron個案。

現有風險機制 陸澳台不適用

食衛局上月底公布，所有出現Omicron的地區會悉數納入A組，即有關地區的非港人不能來港。本港現有按疫情分A、B、C組的風險機制，不適用於內地、澳門和台灣，港府沒對台灣、天津及廣州推出等同上述機制的措施。本報昨就此向食衛局查詢，發言人回應稱，發現並可能輸出Omicron的地區才會列為A組，又稱天津的個案在閉環管理下發現，未有迹象顯示有進一步傳播；廣州個案亦全程閉環管理。

梁子超：爆發地應列加強監察名單

呼吸系統科專科醫生梁子超分析，廣州患者上機前已驗出陰性，到廣州後又以閉環送回家，雖有可能傳染運送人員及社區居民，但相關人士已獲重點監控，暫沒新個案，認為引致社區傳播風險相對較低，除非出現社區傳播迹象，否則毋須叫停來港易及回港易。

至於需否將廣州及天津納入A組，梁子超認為需檢討機制，名單上不少地區涉輸入個案，情况與港相似，未必需實施現有措施。他又指部分國家如英國已現大規模爆發，質疑為何未有列入加強監察名單，更認為若相關地區疫情持續，港府可能需實施熔斷機制，禁該區所有人入境。

（新冠疫情）