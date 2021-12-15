兩地商口岸管理 李家超：通關「隨時待命」 林鄭稱難採計分制 籲讓急需者先取配額

第三次對接會 商檢疫流程人流控制

李家超昨日率領保安局長鄧炳強、食物及衛生局長陳肇始、創新及科技局長薛永恒、政制及內地事務局副局長胡健民等，到深圳開第三次對接會議，內地代表則由廣東省副省長張新率領，成員包括海關總署、廣東省政府、深圳市政府及珠海市政府等的代表。政府昨晚出新聞稿，稱李家超在會議上表示，特區現已進入全面落實準備有序通關的階段，以「隨時待命」為目標。

逾46萬人申港康碼 將測試對接

發言人稱，早前兩地成立了兩個專班，分別重點研究口岸管理合作和聯防聯控及兩地健康碼對接，昨日針對口岸管理討論了口岸的檢疫流程、人流控制、通關口岸佈局和應變安排等，雙方會繼續商討不同階段的落實細節；另港府向內地交代了「香港健康碼」開通情况，稱由上周五開通至昨日，逾46萬人已申請帳戶，讓市民盡早熟習港康碼功能，雙方跟進了轉碼及互相協助的細節，稍後會作進一步系統對接測試。

保安局正評估陸路口岸承載力

特首林鄭月娥昨早出席行會前表示，保安局正評估本港陸路口岸的承載能力，再決定什麼時候需要重新啓動一些已關閉很長時間的陸路口岸，昨日的對接會議將有利於籌備相關工作。

林太又說，知道大眾關心通關後的配額問題，但她沒有新資料公布，重申會爭取除了公務、商務往還的優先配額外，其他有需要的市民也可取得配額進入內地，但難以採取審批、計分制，因為在制度上很難處理，只會引起更大混亂，「我在這裏預先呼籲，有需要的人士當然要去爭取，但沒有需要的人士，即他們去內地只是旅遊或做一些事情，便應該先讓一些有迫切需要的香港居民可以爭取到配額進入內地」。

林鄭：暫未見Omicron礙恢復通關

此外，本港截至昨天錄得8宗Omicron個案，在內地，天津及廣州亦先後錄得Omicron個案，林鄭月娥說，本港維持「清零」策略，且正準備與內地通關，故對Omicron非常警惕，採取嚴格措施防止Omicron在社區擴散，本港至今確診的Omicron變種個案都是在機場檢測待行或檢疫期間找到，暫時看不到對本港和內地恢復通關的工作有影響，但由於事態變化很快，不能作任何承諾。

（新冠疫情）

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