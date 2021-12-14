【Emily】被問黨友EQ學歷 李世榮：佢親身讀返嚟

李世榮最初回應話EQ有碩士學位，「對佢嘅學歷我覺得係無誠信問題」，叫大家千祈唔好扭曲事實，要睇番事實真相。主持人追問網民關注嘅係EQ嘅博士學歷喎，李世榮就話EQ過去已經解釋咗，「佢真係自己親身讀書去讀返嚟」，大家都經歷過讀書咁辛苦，千祈唔好詆毁年輕人同成功讀書嘅朋友仔喎。

送禮環節上，獲報稱「基層民主派」嘅蔡明禧送「柿」嘅李世榮，除咗反送對方一支「立即現形藥水」，質疑對方政治立場，喺質詢蔡明禧時更一度指住地下話，「等等先，蔡仔，你跌咗嘢呀，你跌咗你嘅良心同原則呀，你搵唔番㗎嘞」，大數蔡喺2019年「黑暴」勢頭好時黐埋去，到《港區國安法》落實後又效忠《基本法》，更指「你唔使搵喇，搵唔番㗎喇」。被質疑嘅蔡明禧就持續大叫「民建聯最無恥」。

至於專業動力林素蔚，有網民就話宣傳橫額相片同真人有落差，質疑係咪P圖呃市民？林解釋，經歷個幾月朝六晚十選舉工程後，「人都清減咗」，強調橫額張相係佢本人，叫大家唔使擔心。

葛珮帆為選委會界別候選人，該界別51人參選，名單詳見明報網站選舉專頁（bit.ly/30iscHA）。