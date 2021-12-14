【Emily】梁熙「服務29年單張」遭抽水 民記：會向廉署投訴

潘焯鴻問：7歲開始服務？

梁熙前晚已喺fb自嘲，話未enjoy完「西灣河梁熙」呢個名，咁快就轉要叫「童工熙」？佢澄清29年服務係民建聯團隊、佢「希望繼續由西灣河梁熙代表民建聯服務港島東」。佢對手潘焯鴻前晚亦出帖抽水，指梁熙唔通7歲就開始服務？計計數，梁熙大學同碩士有6年時間唔喺香港，唔通梁熙1歲就服務港島東？形容對方繼爭取西灣河站後「又有最新力作」。

民建聯噚日就發聲明，不點名指有候選人喺社交媒體抹黑梁熙，批對手帖文不提「民建聯」3字，係「明顯斷章取義，誤導公眾，扭曲原句意思，意圖抹黑民建聯」，指會向選管會、廉署投訴。

民建聯創黨主席曾鈺成就拍片力撐梁熙，指港島東4候選人入到閘，都係愛國，呼籲選民揀「用開、信得過」嘅、即係來自愛國立場從不動搖嘅梁熙，指佢唔似某啲人做咩都失敗，再投機做政客；亦唔似某啲人講到自己拯救香港、無咗佢唔得咁。同區候選人仲有工聯會吳秋北、新民黨廖添誠。