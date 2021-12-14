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【Emily】梁熙「服務29年單張」遭抽水 民記：會向廉署投訴

【明報專訊】繼喺選舉論壇「爭取」西灣河有港鐵站被嘲笑後，民建聯港島東立選候選人梁熙近日嘅入屋單張，又再被網民質疑，單張有一張梁熙與市民接觸嘅相，相右下角印有民建聯logo，下面就印咗「服務港島東29年 選情嚴峻！！」等字句，36歲嘅梁熙就被網民質疑，唔通佢7歲就開始服務港島東？

潘焯鴻問：7歲開始服務？

梁熙前晚已喺fb自嘲，話未enjoy完「西灣河梁熙」呢個名，咁快就轉要叫「童工熙」？佢澄清29年服務係民建聯團隊、佢「希望繼續由西灣河梁熙代表民建聯服務港島東」。佢對手潘焯鴻前晚亦出帖抽水，指梁熙唔通7歲就開始服務？計計數，梁熙大學同碩士有6年時間唔喺香港，唔通梁熙1歲就服務港島東？形容對方繼爭取西灣河站後「又有最新力作」。

民建聯噚日就發聲明，不點名指有候選人喺社交媒體抹黑梁熙，批對手帖文不提「民建聯」3字，係「明顯斷章取義，誤導公眾，扭曲原句意思，意圖抹黑民建聯」，指會向選管會、廉署投訴。

民建聯創黨主席曾鈺成就拍片力撐梁熙，指港島東4候選人入到閘，都係愛國，呼籲選民揀「用開、信得過」嘅、即係來自愛國立場從不動搖嘅梁熙，指佢唔似某啲人做咩都失敗，再投機做政客；亦唔似某啲人講到自己拯救香港、無咗佢唔得咁。同區候選人仲有工聯會吳秋北、新民黨廖添誠。

相關字詞﹕港島東 潘焯鴻 立法會選舉 地區直選 梁熙 民建聯

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