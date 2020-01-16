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【Emily】發布短片籲立選投票 Viu《投你所好》加MIRROR舊片段

【明報專訊】周日係立法會選舉，高官連日呼籲市民投票，市民有幾受落就見仁見智，而免費電視台ViuTV噚日就發布咗一段短片幫手叫人投票，片中更剪輯咗當紅男團MIRROR一啲舊片段。

ViuTV發布嘅《12月19日 揀揀單單 投你所好》短片，片中見到一個好似係fans嘅女仔拎住laptop，並播放MIRROR第一首團歌《一秒間》嘅MV，然後就剪接咗MV部分片段，最後旁白呼籲選民喺周日「揀揀單單、投你所好」。雖然Emily聽唔出歌詞同投票有咩關聯，而MIRROR亦無為呼籲投票特登拍攝一段廣告，不過相信憑佢哋嘅影響力，應可接觸到高官未必接觸到嘅人群。

鄧炳強伙同事拍片籲投票

另外，民政事務局長徐英偉噚日聯同副局長以及政助換上「候選人」裝扮，戴咗候選人常用嘅競選肩帶，又將貨車改裝成宣傳車，呼籲市民投票。政務司長李家超亦落場為徐「站台」一齊拉票，李話喺選前再推動氣氛撐選舉，又話新選制下嘅立法會係「更進步、更優越」，呼籲選民積極投票。

保安局都出咗短片，片段開初保安局長鄧炳強同副局長區志光唉聲嘆氣。保安局常任秘書長葉文娟就問佢哋做咩咁愁，區話煩惱緊周日投票後食雞髀定西多，鄧炳強就回應話，「無論雞髀定西多，千祈唔好諗咁多」，叫大家記得星期日要出嚟投票。

相關字詞﹕徐英偉 李家超 鄧炳強 保安局 立法會選舉

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