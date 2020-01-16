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大灣區GBA新聞：Discovery灣區主題周 播《港珠澳橋》等7紀錄片

【明報專訊】美國Discovery探索頻道在亞太區平台推出「探秘大灣區主題周」，本周一（13日）至下周一（20日）一連7日，每日1小時播放7部介紹灣區創科、經濟、文化、美食等領域紀錄片，包括電影版《港珠澳大橋》（圖）、呈現近百年「一口通商」貿易史的《十三行》及展現東莞「中國製造」如何走出國門的《製造時代》等。

廣東台合辦 稱海外觀眾易接受

今次展映活動由廣東省委宣傳部主導，廣東廣播電視台與Discovery合作承辦。7部紀錄片包括《港珠澳大橋》（電影版）、《我們的家園》、《十三行》、《老廣的味道》、《美麗西江》、《製造時代》和《四分之一圓》。《南方日報》引述廣東廣播電視台副總編輯施燕峰表示，要向海外觀眾傳播推廣大灣區概念，紀錄片會是較易為觀眾接受的影視作品形式，而今次選出的7部片「首先要有嶺南風格，還要有中國風骨，最重要的一點是要讓海外觀眾易於接受」。系列紀錄片將展示大灣區多個領域的發展與成效，Discovery美國與歐洲頻道亦將以精剪短片同步播出。此外，Discovery還在紐約時代廣場大屏幕上投放30秒的英文解說精華宣傳片。

7部紀錄片中，《港珠澳大橋》以大橋最後一節沉管E30號沉放安裝過程為主線，再現大橋建設過程；《十三行》以廣州十三行為藍本，聚焦近百年「一口通商」貿易史對中國及世界的影響；《老廣的味道》發掘老廣「為食」日常；《製造時代》則記錄「世界工廠」之稱的東莞，展現「中國製造」如何走出國門；其他紀錄片還包括《美麗西江》、《我們的家園》及《四分之一圓》。

廣東廣播電視台對外傳播中心（國際頻道）副主任王東輝認為，7部紀錄片將反映近年來大灣區在經濟、人文、生態等領域的建設成果，有助於在國際傳播中構建大灣區的整體形象。預計今次活動在電視與網絡可接觸受眾超過5000萬人次，有利於提升大灣區的知名度和國際形象。廣東廣播電視台明年還計劃與Discovery合拍大灣區歷史文化題材紀錄片，至於雙方聯合製作，講述鍾南山故事的紀錄片《又見南山》，亦將於本月28日在Discovery探索頻道播出。

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