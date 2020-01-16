大灣區GBA新聞：港科大高民：灣區科技合作大進步

【明報專訊】大灣區科學論壇上周六於南沙一連3日舉行，多名學者討論大灣區不同領域的科創發展。廣州市香港科大霍英東研究院院長高民認為，近年大灣區科技合作有很大進步，例如科研資金跨境問題已解決，香港科學家可以在港申請國家科研項目並獲得資金；數據聯動和科研設備共享也有大突破。過去5年港科大有逾200名教師使用國家超級計算廣州中心（廣州超算），廣州超算有光纖專線連接到霍英東研究院，而研究院又有專線連到港科大。港科大一名研究空氣動力學的教授曾利用廣州超算，為香港單車隊改良騎行姿態和服裝，最後運動員獲得奧運獎牌。高民覺得，雖然與國際最頂尖的科創區域相比仍有一定差距，但大灣區匯集多間世界一流大學，基礎科研有一定成果，已是一個世界級的科創中心。