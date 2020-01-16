大灣區GBA新聞：港科大高民：灣區科技合作大進步

【明報專訊】大灣區科學論壇上周六於南沙一連3日舉行，多名學者討論大灣區不同領域的科創發展。廣州市香港科大霍英東研究院院長高民認為，近年大灣區科技合作有很大進步，例如科研資金跨境問題已解決，香港科學家可以在港申請國家科研項目並獲得資金；數據聯動和科研設備共享也有大突破。過去5年港科大有逾200名教師使用國家超級計算廣州中心（廣州超算），廣州超算有光纖專線連接到霍英東研究院，而研究院又有專線連到港科大。港科大一名研究空氣動力學的教授曾利用廣州超算，為香港單車隊改良騎行姿態和服裝，最後運動員獲得奧運獎牌。高民覺得，雖然與國際最頂尖的科創區域相比仍有一定差距，但大灣區匯集多間世界一流大學，基礎科研有一定成果，已是一個世界級的科創中心。
澳科大：區內創新醫藥缺成果
創新醫藥方面，澳門科技大學榮譽校長劉良認為，目前大灣區與世界其他著名灣區相比，創新醫藥領域的世界級成果仍然相對缺乏，建議業界整合技術，重點佈局和深度融合在未來將會使疾病治療發生顛覆性革命的生物技術。清潔能源的研發也在灣區積極推進，中國科學院院士中科院高能物理研究所所長王貽芳稱，該研究所在江門市正建設中微子實驗站，預計2023年建成投用，是國際領先的中微子探測裝置。
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