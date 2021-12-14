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灣區手記：「隔離天堂」見聞 ／文：尚東美

【明報專訊】住在號稱「隔離天堂」的酒店是什麼體驗？

當朋友拋出這個問題，我認真思考一分鐘後回答：住得舒服、吃得豐富、服務細緻，隔離的日子也似乎沒想像中沉悶了；不過，我覺得裏面的住客更加有趣。

辦理入住時，工作人員讓我加入一個微信群，裏面是百來名同期住客。不負責任統計，群裏有劇作家、企業董事、教授、海歸夫妻、留學生、明星經紀人等等，還有我這個小記者。

利申，我的入住純屬意外。也許是當天第一個在意願表上寫下大名，幸運獲分派這間酒店唯一未被預訂的空房。否則我的同事怎會隔離了兩次，都在為數不多的選擇中和它錯過？

隔離首日，群內便發起「少飯減塑行動」。住客A表示隨餐配送的即棄餐具包不環保，住客BCDEFGH……包括我隨即響應。酒店次日便送來一套小巧的不鏽鋼餐具，更附上清潔工具。頭像苗條的B女士又表示米飯只需要一半分量，住客EFGHIJK亦發聲，甚至不要甜品和湯，避免浪費。

住客裏除了環保人士，還有不少運動達人。D男某日分享酒店租借跑步機的紀錄，顯示一個上午跑了「4小時42公里」，驚呆眾人。亦有人每晚11點才開始夜跑，引得樓下住客紛紛發問「是地震嗎？」

朋友又問，既然劉德華、胡杏兒、張栢芝、陳小春……都曾在這裏隔離，你的「鄰居」會不會也是明星？

就算是，我也不知道呀！不過據房客K反映，每晚9點都聽到一把深情男聲演唱張學友的歌曲，「很是陶醉」，K語帶抱怨。「沒準就是張學友本人呢」，樓下的小I半玩笑半認真地說道。

文：尚東美

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