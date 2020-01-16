大灣區GBA新聞：縮供應兼鬆綁 廣州賣17地4流拍

其餘底價成交 僅一幅民企投得

此次廣州推出的17幅地皮包括白雲區3幅、從化區2幅、增城區1幅、黃埔區3幅，番禺區3幅、海珠區1幅、南沙區4幅，其中7幅為上次流拍後再推出，而今次流拍的4幅地皮，分別在黃埔、從化及番禺，其中番禺兩幅地皮已是第二次流拍，雖然底價較上次已下調，付款方式也從一個月內一次付清調整為分期付款，但仍舊無人問津。同時，今次供地繼續依靠國企央企支撐，13宗成交中，只有一幅地皮由民企拿下。

廣州中原項目部總經理黃韜認為，今次賣地結果是意料之中，因市場現在下行，地產商也要謹慎拿地，而官方也不希望流拍給予消極信號，因此少推一些，同時由國企兜底，保持廣州市場的穩定。

至於深圳的第三輪集中供地，推出地皮數目亦較上次少，只有11幅，不過最終全部成交，總成交價368.37億元；其中7幅以底價成交，另外4幅達到競價上限而以抽籤方式落實買家。同樣地，「國家隊」繼續是買地主力，只有兩間民企競得地皮。

主因地產商缺錢 融資現回暖信號

雖然部分限制有所放鬆，但地產商企仍然興趣寥寥，除了仍有一些調控措施如限制房企及關聯公司參與賣地數目、嚴查買地資金來源等，最核心問題還是地產商「缺錢」，不過最近地產商融資出現回暖信號。本月初，內房中海企業發展於深交所公開發行29億元債券，此外，像萬科、綠城、龍湖、招商蛇口等房企亦計劃於近期發行固定收益產品ABS及公司債券。人行、銀保監及中證監亦先後表態，表明會合理發放房地產開發貸款，支持房地產企業合理正常融資。

明報記者