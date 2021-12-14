機場警私吞報失銀包罪成 官斥口供「荒謬絕倫」

辯方求情提及，被告為家中唯一經濟支柱，不但會因本案留下案底，更失去夢寐以求的工作，已是最大懲罰。辯方稱，他過往多次獲上司嘉許，且本案中事主沒有損失，冀法庭輕判。

官稱判監唯一選擇

裁判官彭亮廷裁決時表示，被告馮奕鈞（案發時28歲，圖）稱處理涉案銀包時，要記錄每張鈔票的序號，而帶銀包到報案室的女士，其嬰兒在哭鬧，馮遂讓她離開，決定把銀包藏在茶水間雪櫃底，翌日以「不留名」的方式處理。彭官直斥做法「荒誕、荒謬」，指警隊沒有規定要把每張鈔票的序號記下，被告大可記錄鈔票的面額、總額及數量等；又指即使被告有處理偽鈔經驗，亦沒有理由懷疑當時該銀包內藏有偽鈔。

稱警署夾萬不安全 藏雪櫃底

彭官稱，被告以「不留名」方式處理銀包，對此感到「極度懷疑」，被告不但要虛報拾獲財物者的身分，更要解釋該人不留下個人資料的原因，質疑做法涉虛假陳述，被告或因此面對紀律聆訊及刑事指控。

對於被告供稱報案中心的夾萬不安全，故把銀包放在雪櫃底，彭官質疑，被告發現問題但從未向上級反映，甚至假定其他警員會偷竊，形容其解釋「荒謬絕倫」。被告又稱，如把案件交予下一更，會引起他們不滿，加上他不能準時下班，會趕不及在凌晨回家與妻子慶祝情人節，彭官指「第一次聽到有咁嘅講法」，直斥被告的證供為藉口，遂裁定他罪成。

【案件編號：STCC 1101/20】