賣淫集團年中被搗再翻生 改Tg預約接客 灣仔區9邪骨場拘33人

灣仔警區情報組主管陳敬樂稱，賣淫集團改變接客手法，在手機使用私隱度高的加密通信軟件作客服，以預約模式招攬客人，如Telegram及Zello等，利用軟件匿名及自動刪除功能增加調查難度。他稱集團對法律認識度提高，由以往數名技師向數人提供性服務，改為「一樓一鳳」模式，以逃避法律對賣淫場所的定義。

轉一樓一鳳圖避賣淫場定義

被捕31女2男年齡介乎29歲至60歲，包括4名非華裔女子及6名內地女子，涉嫌控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫、依靠他人賣淫的收入為生、經營賣淫場所及違反逗留條件等。連同7月行動，共96女5男（19至60歲）被捕，並檢獲逾84萬元犯罪得益或「肉金」。

警方稱，經上一輪執法後，發現該些賣淫場所由3個不同犯罪集團操縱，由7月起已按涉案者背景、財富審查等調查，並發現該些賣淫場所經警方執法後輕易「翻生」，更發現其中9間為同一集團操控，遂於本月10日聯同入境處再次展開行動。

警方當日先在港九新界拘捕相信是集團主腦的2男3女，涉操控表面無可疑公司，作為上一輪的賣淫場所作水電煤及租約登記等，個別人的戶口曾經處理犯罪得益，相信有人有黑社會背景，並與約70個非法場所有關。警方同日再在多個三無大廈等地方搗破9間涉賣淫的無牌按摩院，拘捕28名女子，其中兩名47歲香港女子相信為管理人，負責收「肉金」及招客等，另外26人為性工作者。

涉4偷渡客3家傭

被捕性工作者中，有4名越南及中國籍女子為非法入境者，在福建、珠海及越南經水路到港，並在賣淫場所留宿；3人為泰國及中國籍家傭，以及3名持雙程證到港的內地女子。行動中檢獲34萬犯罪得益。警方稱該些場所提供每項服務收費約500至800元，每日營業額約1萬元。

另外，問及行動是否涉警方人事及訓練處長蔡展鵬早前涉光顧無牌按摩院一案，灣仔警區助理指揮官（刑事）何兆東稱有關案件已進入司法程序，無資料補充。