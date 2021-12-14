兒子：若非連環出錯 父死亡機率低

睹父親受盡痛苦 傷感未能消散

死者祁枝（終年83歲，退休的士司機）2016年5月19日入院，同月30日不治。

死者祁枝兒子祁志輝（圖）陳辭引述多名專家證人的證供。他稱父親入院做電腦掃描，惟護士為死者跌倒風險評估時出錯，此為第一失誤；父親入院當晚跌倒，須做髖關節骨科手術，但指此非「救命手術」，又沒有做好手術前後的治理及評估，對父親造成二次傷害，包括未有諮詢心臟科醫生，他們或會建議使用其他治療方法，又沒有使用防止血栓的藥物，以防止急性心臟病發；術後又不知什麼原因致血色素偏低而需要輸血，導致心肌梗塞。

祁續稱，雖然父親經急救後情况好轉，可返回普通病房，但因最後的拔喉事故，男護士沒有採用「頭低腳高」的方式為死者拔除導管，導致空氣栓塞。祁志輝亦引述王國耀醫生的證供，指父親若沒有輸血、沒有錯誤拔喉等事故，一年內自然死亡機率低。

代表醫管局的大律師陳辭稱，當時事主情况緊急，不能延誤骨科手術。他指沒有諮詢心臟科醫生的原因，是每次都會由麻醉科評估風險後才施手術。他亦承認男護士拔喉是沒有按照指引，最後亦向家屬致深切慰問。

【案件編號：CCDI 303/16】

（死因研訊）