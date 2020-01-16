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港聞二

調查：疫下嫖客僅6%戴罩性交 HIV測試者減半

【明報專訊】香港愛滋病基金會調查發現疫情下近七成受訪男士仍嫖妓，當中逾八成有用安全套，但僅6%性交戴口罩，僅約兩成有做愛滋病毒（HIV）測試，而疫下做HIV測試者較疫前跌五成。關注性工作者權益組織紫藤發言人李小姐稱，不少嫖客已完成接種新冠疫苗就不肯戴口罩，加上現時性工作者的生意較疫前減半，有時不敢強硬要求客人戴口罩。

該會於本年10月29日至11月4日期間，透過連登、高登成人台、New141.com、Telegram等平台，以網上問卷調查疫情下男性光顧性服務情况，收到594份有效回應，近六成受訪者屬18至29歲，大多具大學或以上學歷。

生意大減 性工作者不敢要求戴罩

結果顯示近七成受訪者疫下仍嫖妓，但當中66%表示減了嫖妓次數，主要擔心染疫及受防疫限制影響；54%受訪者指嫖妓時無全程戴口罩，僅6%人有全程戴口罩。逾八成疫下嫖妓的受訪者每次均有用安全套，但當中僅約兩成人曾做HIV測試，不測試主因是認為自己無感染HIV風險。

該會高級項目經理黃文達表示，疫下測試HIV人數較疫情前跌約五成，最新收窄至跌兩成，很多人以為用了安全套就安全，忽略HIV測試，建議政府加強教育。目前該會提供免費檢測包，15分鐘即可知道檢驗結果，測試不記名及保密。

青年怕中招影響工作 拒檢測

疫情肆虐無阻27歲夜更保安Peter嫖妓，他會帶消毒搓手液及數個口罩更換，但因怕尷尬，從未到政府的社會衛生科診所測試HIV，亦擔心確診會寫在病歷，影響工作，最近接觸到愛滋病基金會才初次測試。

（新冠疫情）

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