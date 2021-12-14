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新增兩宗Omicron確診 港大分離病株送科興研疫苗

【明報專訊】本港再出現新型冠狀病毒變種Omicron個案，昨新增的兩宗均於機場發現，至今共錄得7宗Omicron確診；另新增兩宗輸入個案，均已接種兩劑疫苗。港大團隊早前成功分離出Omicron變種病毒株後，昨宣布已將病毒株分別送往中國疾病預防控制中心，以及疫苗生產商科興生物與國藥集團，以研究和開發針對Omicron的疫苗。港大微生物學系講座教授袁國勇稱正與其他地方的科研組織商討運送病毒株，望科學家可無分國界地善用資訊，盡快展開相關科研工作。

兩患者打齊復必泰 同機英國返港

現時多間藥廠正研發二代疫苗，被問到應否等待疫苗推出才接種，中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，即使研製成功，仍需時測試，籲市民勿等待，應及早打針。

昨新增的Omicron個案涉62歲男和50歲女，均已在港接種兩劑復必泰疫苗，上周五（10日）一同乘坐國泰航班CX252從英國倫敦飛抵港，機場檢測呈陽性，前日確診，昨再確認涉及Omicron變種。兩名患者都沒有病徵，並對抗體呈陽性反應。

本港至今累計7宗Omicron確診個案，兩宗與南非相關，兩宗與尼日利亞相關，一宗與美國相關，均於機場或檢疫酒店確診，未出現社區傳播。

昨新增的輸入個案涉一名50歲男子，已接種兩劑復必泰，從坦桑尼亞、南非及肯尼亞經卡塔爾乘航班QR818抵港，於竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診，周日（12日）發病；另一名輸入個案為75歲男患者，已打兩針科興，從巴基斯坦經阿聯酋乘航班EK384抵港，於荃灣香港遠東絲麗酒店檢疫期間確診，涉變異病毒株L452R。昨另有少於10宗初陽個案。

民政局：受傷騎師獨立安排送院

另外，周日的香港國際賽發生嚴重墮馬意外，其中一名受傷騎師為獲豁免檢疫人士，民政事務局回覆本報查詢時表示，該騎師按嚴格的防疫標準，由指定救護車送往威爾斯醫院，運送人員採取全面保護措施，該救護車事後已停用，直至完成全面消毒。

（新冠疫情）

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