新增兩宗Omicron確診 港大分離病株送科興研疫苗

兩患者打齊復必泰 同機英國返港

現時多間藥廠正研發二代疫苗，被問到應否等待疫苗推出才接種，中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，即使研製成功，仍需時測試，籲市民勿等待，應及早打針。

昨新增的Omicron個案涉62歲男和50歲女，均已在港接種兩劑復必泰疫苗，上周五（10日）一同乘坐國泰航班CX252從英國倫敦飛抵港，機場檢測呈陽性，前日確診，昨再確認涉及Omicron變種。兩名患者都沒有病徵，並對抗體呈陽性反應。

本港至今累計7宗Omicron確診個案，兩宗與南非相關，兩宗與尼日利亞相關，一宗與美國相關，均於機場或檢疫酒店確診，未出現社區傳播。

昨新增的輸入個案涉一名50歲男子，已接種兩劑復必泰，從坦桑尼亞、南非及肯尼亞經卡塔爾乘航班QR818抵港，於竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診，周日（12日）發病；另一名輸入個案為75歲男患者，已打兩針科興，從巴基斯坦經阿聯酋乘航班EK384抵港，於荃灣香港遠東絲麗酒店檢疫期間確診，涉變異病毒株L452R。昨另有少於10宗初陽個案。

民政局：受傷騎師獨立安排送院

另外，周日的香港國際賽發生嚴重墮馬意外，其中一名受傷騎師為獲豁免檢疫人士，民政事務局回覆本報查詢時表示，該騎師按嚴格的防疫標準，由指定救護車送往威爾斯醫院，運送人員採取全面保護措施，該救護車事後已停用，直至完成全面消毒。

（新冠疫情）