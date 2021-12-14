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長者怕染疫 急症求診減 死亡率增 七旬婆婆手震心悸兩周不求醫 組織籲加派醫護關顧

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情持續近兩年，港大研究發現，去年公立醫院急症室就診人次按年減少逾四分之一，但同時急症室死亡人數增加，65歲以上長者尤其明顯，研究分析可能是公眾憂慮入院會染疫而卻步，專家擔心高危者或因而令病情惡化，倡加強教育，呼籲患病者及早求醫。關注組織指長者或因誤解而對醫院卻步，有七旬婆婆因怕入院，手震心跳兩周仍未求醫，建議加派醫護到社區處理個案。

港大醫學院急症醫學部聯合多個學系、醫衞大數據深析實驗室及醫管局，收集並分析2019年及去年1至8月期間，香港18間公立醫院急症室所有就診及相關死亡數字。結果發現，2020年首8個月公立醫院急症室有103萬人次求診，較前年同期的142萬下跌27.5%，尤其兒童和青少年求診人次明顯下降。

與此同時，香港整體死亡率從前年的2%升至去年的2.9%，急症室28日內死亡人數由3453增至4508，死亡率由0.2%升至0.4%。按年齡劃分，18至34歲死亡率未有明顯變化，惟55至64歲死亡率按年上升0.5個百分點，65歲及以上死亡人數更由2.4萬增至2.5萬，死亡率由5.2%增至7.2%，增幅達2個百分點。

去年死亡率增幅 長者最顯著

共同領導此研究的港大急症醫學部臨牀助理教授衛家聰表示，研究發現去年第一及第二波疫情期間，求診人次跌幅顯著，但隨後即使再有新一波疫情，求診人次跌幅收窄，顯示疫情嚴重程度與求診人次無必然關係。

耽誤醫治 長期病可急速惡化

衛家聰表示，急症室就診率減而死亡率增的原因尚待研究，團隊分析，可能因公眾恐懼在醫院感染新冠病毒而推遲求醫，導致病情惡化。他指疫情下接觸的病人部分已患病數日，選擇服成藥、無效才到醫院，「有啲患者表面只係咳嗽，但一照個肺已經花咗」。他擔心長者或因長期病患推遲求醫，病情可在數日內惡化。衛認為除非病毒改變傳播途徑，否則醫院措施仍有效防止傳播，呼籲高危患者及早求醫，並建議港府加強公眾教育。

香港長者權益協會總幹事李立航表示，該會有義工為長者提供陪診服務，疫情下不少長者對到醫院求診感憂慮，部分長者教育水平較低，易以訛傳訛，擔心一入醫院就會感染及被隔離，即使願意到院覆診，也會帶大量消毒用品，有人甚至回家時棄置入院穿著的鞋。

長者恐懼入院 帶備大量消毒用品

李立航憶述上月該會義工未能聯絡一名70多歲、患高血壓的婆婆，上門發現她心跳快及手震，已為時兩周，但因害怕到醫院而未有求助，協會終安排婆婆送院，幸無大礙。

李認同港大研究指死亡率高或與病人推遲求醫有關，因為不少慢性病可引致嚴重後果。他又稱，長者較易相信醫護意見，建議當局派老人科醫護到社區處理如上述婆婆般的個案。

明報記者

（新冠疫情）

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