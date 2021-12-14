郭卓堅口岸票站覆核駁回

官：只豁免檢疫 沒准不合格者當選民

申請人為郭卓堅，建議答辯人為政制及內地事務局長曾國衞和選舉管理委員會主席馮驊。對於郭卓堅表示，新的票站安排會容許非通常居港者投票，違反《基本法》規定，法官高浩文在判辭反駁，新的安排只是豁免合資格選民隔離檢疫，沒有批准不合資格者成為選民，又稱郭卓堅的說法只是源於誤解事實，即使沒有新安排，身處海外的選民都可回港投票。

郭卓堅又質疑，新增的3個票站不容許傳媒監測點票屬違憲，政制及內地事務局一方強調是基於疫情考慮。法官在判辭稱，當局提出的抗疫因素並非不合理的解釋，而且市民及傳媒從來不准在票站內監票，只可在選舉主任或投票站主任酌情批准下監票。法官認為郭的理據無一成立，亦無法說服法庭干預政府決定，駁回其司法覆核許可申請。

【案件編號：HCAL 1635/21】