中大民調：近1/3受訪者稱不投票

民調有否違法 廉署：跟進一切涉違例行為

香港民意研究所早前就立法會選舉的民調包括設投「白票」或「不投票」選項，廉政專員白韞六曾稱不排除違法可能，其後又表明正研究民研有否違法。

中大香港亞太研究所同樣設有不會投票的選項，被問民調會否構成違法、即煽動人不投票，廉政公署沒正面回應，稱廉署負責執行《選舉（舞弊及非法行為）條例》》，會依法按既定程序跟進一切涉嫌違反該條例的行為，以確保選舉公平公正。

逾半受訪者不關注選舉 三成稱一定投票

中大香港亞太研究所於上月29日至本月8日晚上以電話調查，成功訪問712名18歲或以上市民，了解他們對立法會選舉的看法。結果顯示，有41.3%受訪者表示關注是次選舉（見圖），包括31.9%回答「關注」及9.4%回答「非常關注」；而52.8%受訪者則表示不關注，包括34.6%回答「不關注」及18.2%回答「非常不關注」。

問到受訪的登記選民會否在立法會地區選區選舉投票，並提供4個選項包括「一定會」、「可能會」、「不會」，「不知道／未決定」，當中30.8%受訪者表示一定會投票，有32.8%受訪者表示不會投票、表示可能會的則有17.4%。

回應外媒社評 外交部促停抹黑港民主

另外，英國《星期日泰晤士報》及美國《華爾街日報》社論稱香港立法會選舉只有經「官方審查」的參選人才能參選。中國外交部發言人汪文斌昨日回應稱，香港特區新選舉制度充分體現「一國兩制」方針及愛國者治港原則，具有廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性及公平競爭性，又說香港立法會選舉完全是中國內政，不容別有用心的外國勢力說三道四，中方敦促有關方面摒棄偏見和惡意，停止污衊抹黑香港民主發展或干擾破壞選舉。

（立法會選舉）