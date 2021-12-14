港聞

港聞二

中大民調：近1/3受訪者稱不投票

【明報專訊】修改選舉制度後的首場立法會選舉將於下周日（19日）舉行，中文大學香港亞太研究所昨日發表有關民意調查結果，超過一半受訪者表示不關注及非常不關注這次立法會選舉，而屬登記選民的受訪者當中，有32.8%表示不會投票，表示一定會投票的則有30.8%。

民調有否違法 廉署：跟進一切涉違例行為

香港民意研究所早前就立法會選舉的民調包括設投「白票」或「不投票」選項，廉政專員白韞六曾稱不排除違法可能，其後又表明正研究民研有否違法。

中大香港亞太研究所同樣設有不會投票的選項，被問民調會否構成違法、即煽動人不投票，廉政公署沒正面回應，稱廉署負責執行《選舉（舞弊及非法行為）條例》》，會依法按既定程序跟進一切涉嫌違反該條例的行為，以確保選舉公平公正。

逾半受訪者不關注選舉 三成稱一定投票

中大香港亞太研究所於上月29日至本月8日晚上以電話調查，成功訪問712名18歲或以上市民，了解他們對立法會選舉的看法。結果顯示，有41.3%受訪者表示關注是次選舉（見圖），包括31.9%回答「關注」及9.4%回答「非常關注」；而52.8%受訪者則表示不關注，包括34.6%回答「不關注」及18.2%回答「非常不關注」。

問到受訪的登記選民會否在立法會地區選區選舉投票，並提供4個選項包括「一定會」、「可能會」、「不會」，「不知道／未決定」，當中30.8%受訪者表示一定會投票，有32.8%受訪者表示不會投票、表示可能會的則有17.4%。

回應外媒社評 外交部促停抹黑港民主

另外，英國《星期日泰晤士報》及美國《華爾街日報》社論稱香港立法會選舉只有經「官方審查」的參選人才能參選。中國外交部發言人汪文斌昨日回應稱，香港特區新選舉制度充分體現「一國兩制」方針及愛國者治港原則，具有廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性及公平競爭性，又說香港立法會選舉完全是中國內政，不容別有用心的外國勢力說三道四，中方敦促有關方面摒棄偏見和惡意，停止污衊抹黑香港民主發展或干擾破壞選舉。

（立法會選舉）

相關字詞﹕中大香港亞太研究所 民調 立法會選舉 投票率

上 / 下一篇新聞

首就「起底」拘人 私隱署借警署押犯 疑犯涉網貼金錢糾紛者資料 籲勿轉發免違法
首就「起底」拘人 私隱署借警署押犯 疑犯涉網貼金錢糾紛者資料 籲勿轉發免違法
缺長褲疑犯保釋後亡 監警：涉事警已遭警告 被問難反映嚴重 稱無法將過失與死亡「扯關係」
缺長褲疑犯保釋後亡 監警：涉事警已遭警告 被問難反映嚴重 稱無法將過失與死亡「扯關係」
扮做問卷尋獵物呃630萬 搗倫敦金集團拘18人
扮做問卷尋獵物呃630萬 搗倫敦金集團拘18人
指控方推論「好危險」 官拒方仲賢浸大學生會fb截圖呈堂
指控方推論「好危險」 官拒方仲賢浸大學生會fb截圖呈堂
開槍案兩被告不作供 3月結案陳辭
開槍案兩被告不作供 3月結案陳辭
小學避血腥片段 沙畫呈現大屠殺 或剪走殺戮部分 盼學生「銘記歷史珍惜和平」
小學避血腥片段 沙畫呈現大屠殺 或剪走殺戮部分 盼學生「銘記歷史珍惜和平」
圓玄播屠殺片惹爭議 設特別課疏導學生情緒
圓玄播屠殺片惹爭議 設特別課疏導學生情緒
居屋禁售期擬延至5年
居屋禁售期擬延至5年
中大3醫療科技中心進駐Inno HK 邁向產業化
中大3醫療科技中心進駐Inno HK 邁向產業化
港島東3建制齊「告急」 潘焯鴻爭高票 梁熙廖添誠稱低知名 吳秋北：獲「力保」屬謠傳
港島東3建制齊「告急」 潘焯鴻爭高票 梁熙廖添誠稱低知名 吳秋北：獲「力保」屬謠傳
港島西 葉太自稱選情嚴峻 「勉強當選等於失敗」
港島西 葉太自稱選情嚴峻 「勉強當選等於失敗」
郭卓堅口岸票站覆核駁回
郭卓堅口岸票站覆核駁回
長者怕染疫 急症求診減 死亡率增 七旬婆婆手震心悸兩周不求醫 組織籲加派醫護關顧
長者怕染疫 急症求診減 死亡率增 七旬婆婆手震心悸兩周不求醫 組織籲加派醫護關顧
新增兩宗Omicron確診 港大分離病株送科興研疫苗
新增兩宗Omicron確診 港大分離病株送科興研疫苗
證監：持牌法團每月兩名額免檢疫過關
證監：持牌法團每月兩名額免檢疫過關
調查：疫下嫖客僅6%戴罩性交 HIV測試者減半
調查：疫下嫖客僅6%戴罩性交 HIV測試者減半
兒子：若非連環出錯 父死亡機率低
兒子：若非連環出錯 父死亡機率低
賣淫集團年中被搗再翻生 改Tg預約接客 灣仔區9邪骨場拘33人
賣淫集團年中被搗再翻生 改Tg預約接客 灣仔區9邪骨場拘33人
機場警私吞報失銀包罪成 官斥口供「荒謬絕倫」
機場警私吞報失銀包罪成 官斥口供「荒謬絕倫」
政總收致林鄭刀片信 消息：無關選舉
政總收致林鄭刀片信 消息：無關選舉
中環溜後奪命車禍 菲籍司機保釋
中環溜後奪命車禍 菲籍司機保釋
吃有配料即食麵 長期病漢鯁死
吃有配料即食麵 長期病漢鯁死
20年最大私煙案 檢4700萬支拘3人
20年最大私煙案 檢4700萬支拘3人
女警青衣墮樓亡 有情緒病紀錄
女警青衣墮樓亡 有情緒病紀錄
大灣區GBA新聞：縮供應兼鬆綁 廣州賣17地4流拍
大灣區GBA新聞：縮供應兼鬆綁 廣州賣17地4流拍
灣區手記：「隔離天堂」見聞 ／文：尚東美
灣區手記：「隔離天堂」見聞 ／文：尚東美
大灣區GBA新聞：港科大高民：灣區科技合作大進步
大灣區GBA新聞：港科大高民：灣區科技合作大進步
大灣區GBA新聞：Discovery灣區主題周 播《港珠澳橋》等7紀錄片
大灣區GBA新聞：Discovery灣區主題周 播《港珠澳橋》等7紀錄片
大灣區GBA新聞：「港穗圖片展」兩地同步開幕 述雙城歷史淵源
大灣區GBA新聞：「港穗圖片展」兩地同步開幕 述雙城歷史淵源
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】發布短片籲立選投票 Viu《投你所好》加MIRROR舊片段
【Emily】發布短片籲立選投票 Viu《投你所好》加MIRROR舊片段
【Emily】梁熙「服務29年單張」遭抽水 民記：會向廉署投訴
【Emily】梁熙「服務29年單張」遭抽水 民記：會向廉署投訴
【Emily】被問黨友EQ學歷 李世榮：佢親身讀返嚟
【Emily】被問黨友EQ學歷 李世榮：佢親身讀返嚟
【Emily】憶一起瘦過的日子 狄志遠謝李華明撐場
【Emily】憶一起瘦過的日子 狄志遠謝李華明撐場
【Emily】少去傳媒論壇 地建界龍漢標中環街市派政綱
【Emily】少去傳媒論壇 地建界龍漢標中環街市派政綱